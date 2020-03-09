新冠病毒与流感病毒 有这7个区别

新华社讯 （记者沈忠浩）世界卫生组织近日发布的每日疫情报告说，新冠病毒与流感病毒虽然都会引起呼吸系统疾病，但两者存在以下区别：

首先，传播速度不同。新冠肺炎传播速度慢于流感，但中位潜伏期更长。

第二，患者传播病毒的时间不同。流感病毒传播主要发生在患者开始出现症状后的3至5天里，也可能在症状出现前就能传播。与之相比，虽然有些新冠肺炎病例可在症状出现前24至48小时传播病毒，但目前来看这不是主要的。

第三，传染力不同。根据对基本传染数的评估，新冠肺炎传染力强于流感，1名患者约可传染2至2.5人。不过，对两种病毒传染力的评估与具体环境和时间有关。

第四，重症比例不同。迄今数据表明，80％的新冠病毒感染者为轻症或无症状，15%为严重感染，5%为极严重感染。严重和极严重感染比例高于流感。

第五，易感人群有一定区别。流感的主要风险群体包括儿童、孕妇、老年人、患有其他慢性疾病者和免疫系统存在问题者等。对于新冠肺炎，目前研究表明老年人和患有其他疾病者面临较高的严重感染风险。

第六，病亡率不同。虽然还需要一段时间才能确定新冠肺炎的病亡率，但目前数据表明，新冠肺炎病亡率大概在3%至4%，而季节性流感病亡率通常远低于0.1%。

第七，医疗干预措施不同。已有可用于流感的抗病毒药物和疫苗，但目前尚无获得许可的新冠肺炎疫苗或治疗药物。世卫组织说，目前许多治疗药物正在中国进行临床试验，20多种疫苗正在研发中。