国务院联防联控机制发布会介绍关心关爱疫情防控一线人员有关情况 4.2万名援鄂医务人员无一人感染
除湖北外其他省份首次无本土新增确诊病例
截至3月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例20533例（其中重症病例5264例），累计治愈出院病例57065例，累计死亡病例3097例，累计报告确诊病例80695例，现有疑似病例458例。累计追踪到密切接触者674038人，尚在医学观察的密切接触者23074人。
3月8日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍关心关爱疫情防控一线人员有关情况。
国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在发布会上介绍说：“到现在为止，我们派到湖北的医疗队已经达到了4.26万人，其中女性的医务人员有2.8万，占到了整个医务人员医疗队的三分之二。应当说巾帼不让须眉，她们在患者的救治当中发挥了非常重要的作用。她们是我们这个时代最可爱的人。”
湖北除武汉以外所有地市
连续3日无新增确诊病例
国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，3月7日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例44例，新增死亡病例27例（湖北27例），新增疑似病例84例。
3月7日0时至24时，新增报告境外输入确诊病例3例（北京2例，甘肃1例）。截至3月7日24时，累计报告境外输入确诊病例63例。
米锋说，除湖北以外，其他省份新增确诊病例3例，均为境外输入病例，首次无本土新增确诊病例。新增疑似病例42例，无新增死亡病例，重症病例减少6例。湖北除武汉以外所有地市连续3日无新增确诊病例，武汉当日新增确诊病例降至50例以下。
“当前防控措施科学有效，疫情防控形势持续向好。随着国际疫情形势发展，输入我国病例不断出现，疫情防控仍然面临不小的风险和压力”。
虚报冒领临时性工作补助
依法依规严肃处理
国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，从除夕之夜第一批医疗队到达武汉，到目前为止，全国已经有346支医疗队抵达武汉和湖北，与当地的医务人员一起并肩作战，全力开展医疗救治工作，有效提高治愈率，降低病亡率。
她介绍，目前为止，派到武汉和湖北的医疗队已经达到了4.26万人，其中重症专业的医务人员达到1.9万人，是其中的一支重要力量。此外，医疗队还包括呼吸、感染、心内、肾内以及心理等方面的医务人员。
她说，在4.2万医务人员当中，女性医务人员有2.8万人，占到了整个医务人员医疗队的2/3，“在患者的救治当中发挥了非常重要的作用”。
有记者提问，对于抗疫补助的发放上有怎样的标准？如何防止政策执行变形走样，确保一线人员拿到相应补助？
国家卫生健康委人事司副司长段勇说，最近，陕西安康中心医院违规发放临时性工作补助，已引起国家卫生健康委高度关注，责成陕西卫生健康委迅速查明情况，严肃问责，严肃追责。陕西省迅速行动，调查核实了相关情况，对相关人员也进行了处理，处理的结果已上报国家卫生健康委。
他说，为了避免此类事情的再次发生，同时也为了便于各地各部门掌握政策，在执行政策中不走样，卫健委正会同人社部、财政部，在人社部2016年4号文的基础上，对相关政策进一步完善。
他说，一是进一步明确一线医务人员的范围。一线医务人员范围的确定以是否直接接触疑似患者、确诊患者为依据，以实际参加现场处置、患者救助的工作情况为依据。临时性工作补助，根据一线医务人员承受风险的不同，补贴标准分为两档。
二是将严格执行政策中的审核监督，要严格登记审核公示等相关程序，加大监督力度，对于违规发放、虚报冒领的，要依法依规严肃处理。
4.2万名医务人员驰援湖北
目前为止无一人感染
郭燕红介绍，对于医疗队的轮换休整，采取了多种方式。
一是整建制修整轮替，通过安排接续医疗队来接替部分医疗队的工作，使她们能够整建制地轮替休整。目前已经安排了在武汉的56支医疗队和黄冈的2支医疗队进行轮休。
二是对重症救治医疗队不便于整建制轮休，采取增加医疗队人员的办法，使得新增加进去的医务人员与原来的医疗队能够共同编组，新老搭配，延长排班节奏，缩短每个班次的工作时间，让大家能够有充裕的时间进行休息。
三是结合实际情况，采取更为灵活的排班方式，按照劳逸结合原则，延长休息时间，保证医疗队员有充沛的精力投入到患者救治工作当中。
她说，在武汉还有一支专门负责感染控制的专家团队，他们会对医疗队成员进行感染控制和防护工作的相关培训，以最大限度降低感染风险，“目前为止，4.2万名医疗队医务人员无一人感染”。
段勇补充说，按照人社部2020年9号文的精神，上述人员都按照出勤来对待，“他们原来正常发放的基本工资、岗位津贴（卫生防疫津贴）、绩效工资，都继续正常发放。”
文/本报记者 孟亚旭 刘艺龙
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn