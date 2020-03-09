除湖北外其他省份首次无本土新增确诊病例

截至3月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例20533例（其中重症病例5264例），累计治愈出院病例57065例，累计死亡病例3097例，累计报告确诊病例80695例，现有疑似病例458例。累计追踪到密切接触者674038人，尚在医学观察的密切接触者23074人。

3月8日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍关心关爱疫情防控一线人员有关情况。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在发布会上介绍说：“到现在为止，我们派到湖北的医疗队已经达到了4.26万人，其中女性的医务人员有2.8万，占到了整个医务人员医疗队的三分之二。应当说巾帼不让须眉，她们在患者的救治当中发挥了非常重要的作用。她们是我们这个时代最可爱的人。”

湖北除武汉以外所有地市

连续3日无新增确诊病例

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，3月7日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例44例，新增死亡病例27例（湖北27例），新增疑似病例84例。

3月7日0时至24时，新增报告境外输入确诊病例3例（北京2例，甘肃1例）。截至3月7日24时，累计报告境外输入确诊病例63例。

米锋说，除湖北以外，其他省份新增确诊病例3例，均为境外输入病例，首次无本土新增确诊病例。新增疑似病例42例，无新增死亡病例，重症病例减少6例。湖北除武汉以外所有地市连续3日无新增确诊病例，武汉当日新增确诊病例降至50例以下。

“当前防控措施科学有效，疫情防控形势持续向好。随着国际疫情形势发展，输入我国病例不断出现，疫情防控仍然面临不小的风险和压力”。

虚报冒领临时性工作补助

依法依规严肃处理

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，从除夕之夜第一批医疗队到达武汉，到目前为止，全国已经有346支医疗队抵达武汉和湖北，与当地的医务人员一起并肩作战，全力开展医疗救治工作，有效提高治愈率，降低病亡率。

她介绍，目前为止，派到武汉和湖北的医疗队已经达到了4.26万人，其中重症专业的医务人员达到1.9万人，是其中的一支重要力量。此外，医疗队还包括呼吸、感染、心内、肾内以及心理等方面的医务人员。

她说，在4.2万医务人员当中，女性医务人员有2.8万人，占到了整个医务人员医疗队的2/3，“在患者的救治当中发挥了非常重要的作用”。

有记者提问，对于抗疫补助的发放上有怎样的标准？如何防止政策执行变形走样，确保一线人员拿到相应补助？

国家卫生健康委人事司副司长段勇说，最近，陕西安康中心医院违规发放临时性工作补助，已引起国家卫生健康委高度关注，责成陕西卫生健康委迅速查明情况，严肃问责，严肃追责。陕西省迅速行动，调查核实了相关情况，对相关人员也进行了处理，处理的结果已上报国家卫生健康委。

他说，为了避免此类事情的再次发生，同时也为了便于各地各部门掌握政策，在执行政策中不走样，卫健委正会同人社部、财政部，在人社部2016年4号文的基础上，对相关政策进一步完善。

他说，一是进一步明确一线医务人员的范围。一线医务人员范围的确定以是否直接接触疑似患者、确诊患者为依据，以实际参加现场处置、患者救助的工作情况为依据。临时性工作补助，根据一线医务人员承受风险的不同，补贴标准分为两档。

二是将严格执行政策中的审核监督，要严格登记审核公示等相关程序，加大监督力度，对于违规发放、虚报冒领的，要依法依规严肃处理。

4.2万名医务人员驰援湖北

目前为止无一人感染

郭燕红介绍，对于医疗队的轮换休整，采取了多种方式。

一是整建制修整轮替，通过安排接续医疗队来接替部分医疗队的工作，使她们能够整建制地轮替休整。目前已经安排了在武汉的56支医疗队和黄冈的2支医疗队进行轮休。

二是对重症救治医疗队不便于整建制轮休，采取增加医疗队人员的办法，使得新增加进去的医务人员与原来的医疗队能够共同编组，新老搭配，延长排班节奏，缩短每个班次的工作时间，让大家能够有充裕的时间进行休息。

三是结合实际情况，采取更为灵活的排班方式，按照劳逸结合原则，延长休息时间，保证医疗队员有充沛的精力投入到患者救治工作当中。

她说，在武汉还有一支专门负责感染控制的专家团队，他们会对医疗队成员进行感染控制和防护工作的相关培训，以最大限度降低感染风险，“目前为止，4.2万名医疗队医务人员无一人感染”。

段勇补充说，按照人社部2020年9号文的精神，上述人员都按照出勤来对待，“他们原来正常发放的基本工资、岗位津贴（卫生防疫津贴）、绩效工资，都继续正常发放。”

文/本报记者 孟亚旭 刘艺龙