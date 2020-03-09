北京发布急诊科拥挤等级 优先保障急危重症患者救治

目前，北京市134家医院设有急诊科并提供急诊服务，拥挤等级信息通过多个地图APP等向社会发布并用红、黄、绿色提示，便于患者根据急诊等级信息有序选择医院就诊。同时，优先保障急危重症患者救治，并减少居民无序流动，降低急诊过多人员聚集出现交叉感染的风险。

这是北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊在7日举行的发布会上介绍的。

134家医院提供急诊服务的医院情况

高小俊表示，为做好疫情防控期间的急诊服务工作，北京市从加强引导服务、提供就医选择、合理增加能力、改善就诊秩序四个方面，制定了具体措施，为群众提供适宜的急诊服务。

目前，北京市134家医院设有急诊科并提供急诊服务，按医院级别分，有79家三级医院、55家二级医院；按医院类别分，有75家综合医院、35家中医或中西医结合医院、24家专科医院。

用红、黄、绿提示急诊科拥挤等级

高小俊介绍，自3月3日起，北京每日汇总全市134家医院的急诊科就诊人次、抢救室和留观床位使用率，确定医院急诊科的拥挤等级，急诊留观床位使用率大于100%的提示拥挤等级高，70%至100%提示拥挤等级中，小于70%拥挤等级低。

拥挤等级信息通过百度地图APP、百度APP、高德地图APP等向社会发布，并用红、黄、绿色提示，便于患者根据急诊等级信息有序选择医院就诊。

3月6日，拥挤等级高的有22家医院，中和低的各有21家医院、70家医院，无留观床位的21家医院。

优先保障急危重症患者救治，减少居民无序流动

高小俊强调，北京市加强急诊预检分诊工作，准确评估急诊患者病情，严格落实“濒危、危重、急症、非急症”4级患者服务管理工作，优先保障急危重症患者救治，劝导非急诊患者通过门诊渠道就诊，减少对急诊资源的占用。

急诊留观患者较多的医疗机构，统筹全院各科室床位，根据急诊留观患者情况，原则上在48小时内收入相应科室治疗。同时，增加急诊导医和保安人员，加强人员疏导，做好患者及家属沟通工作，控制陪同人员，做到“一患一陪护”；协助行动不便等特殊患者缴费、取药、检查，降低急诊区域无关人员密度。

他指出，发挥已建立的医联体内转诊机制作用，充分评估患者情况和院感风险，对诊断明确、病情适宜的急诊留观患者或住院患者，转到下级医疗机构治疗，提供连续性医疗服务，保障患者健康安全。

提供多途径就医选择

高小俊指出，加强社区卫生机构网底服务，对急危重症等需要转诊的患者，通过医联体预约解决。而市民可以结合拥挤等级信息，选择离自己家近、拥挤等级中或低的医院急诊就医，减少无序流动，降低急诊过多人员聚集出现交叉感染的风险。同时，院前急救转运机构也可以结合急诊拥挤等级信息，按照就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿的原则，有序转送患者。

此外，北京市加强互联网+医疗服务。高小俊表示，发挥北京医学会主持的线上医生咨询信息平台作用，丰富专家资源和服务功能，提高群众知晓率和服务权威性，为群众提供常见病在线咨询和网络视频服务；加强医疗机构互联网诊疗服务，为患者提供互联网复诊服务，对符合规定的患者在线开具处方，实现线上支付结算，减少市民往返医院次数。(记者 杜燕)