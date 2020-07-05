北大第一医院：疫情以来共接急诊70913人次 发热患者手术74台

人民网北京7月5日电 （池梦蕊）今天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第142场新闻发布会上，北京大学第一医院副院长王平介绍，今年新冠肺炎疫情发生以来，北京大学第一医院按照北京疫情防控领导小组的要求，在北京大学和医院党委的统一部署下，全院职工始终以首创精神、奋斗精神、奉献精神投入到这场疫情战役中，在武汉和北京两条抗疫战线上，与其他医院的医护人员共同奋战，取得了良好成效。

王平介绍，从今年一月疫情发生以来，全院共接诊急诊70913人次，完成各类急诊手术793台，发热患者手术74台，坚持疫情防控和医疗服务两手抓，医院诊疗服务，特别是急诊急救服务安全有序，实现了医务人员和就诊患者零感染。

加强组织领导与制度建设，做到“体系健全”

在疫情发生初期，医院党委就要求全体党员干部，政治站位要高、落实措施要严、工作思路要清、取得成效要好，按要求立即成立了新冠肺炎防治领导小组，由书记、院长任组长，统筹落实疫情防控工作和医疗服务工作。医院成立由感染疾病科、急诊科、呼吸科、重症医学科、医学影像科和感染防控等专家组成的院内新冠肺炎防治诊断专家组，为患者，尤其是急危重症患者救治提供专业医疗保障。

结合实际情况，加强急诊救治力量，不断完善产科急症、儿科急症、消化道出血、胸痛、急腹症、脑卒中、创伤等急危重症患者救治预案，优化流程，明确责任，保证一线行政管理人员和医务人员能够思想统一、快速安全处置急危重症患者出现的各类问题。

严格院感防控举措，做到“感控严格”

为进一步做好院感防控和监督指导，最大程度减少医院交叉感染，落实好医院院感防控细节管理16条措施，切实保障医疗服务质量与患者就医安全，医院制定并完善了新冠肺炎排查、防护和终末消毒原则等制度。医院主要领导直接负责，定期组织全员培训，特别是对急诊科和发热门诊所有医护人员、工作人员反复开展院感防控培训，参加人员包括全院所有人员，累计达到2.2万余人次，其中通过网络完成全员新冠防护操作视频培训6次、知识培训4次。

明确工作流程，把院感风险降到最低，使临床一线每一项工作有据可循。医院感控处安排专人每日巡视急诊科、产科等重点科室，并在各科室设立兼职感控护士，由感染管理护士在各科开展有记录的培训3900余次，在一线起到监督和屏障作用。

为严格落实常态化疫情防控相关要求，医院在每个病房内设立具备隔离条件的缓冲间，服务于新冠检查尚未出结果的急危重症患者，保障患者有效救治。针对血透患者、恶性肿瘤患者，做好流行病学史问询，开展核酸检测筛查，对暂未排除新冠肺炎的患者或中高风险地区隔离期患者进行血液透析时，采取预约方式，设立专门时段、专门区域，专人对接做好医疗服务工作。

多学科联动多措并举，力保“急诊救急”

疫情初期就对急诊诊疗区域施行物理隔绝，切断与其他科室的通道，并紧急将急诊区域80平米的教室，改造成为急诊输液留观室，改善患者的就医环境。为确保发热门诊的正常运行，紧急扩充了发热门诊观察床位数，由原来的3间隔离病房增加到10间。设立发热二线，由感染疾病科、急诊科、抗感染科高年资正副主任担任，作为全院新冠肺炎紧急会诊岗位，24小时在岗，随叫随到，保证各院区、科室的发热及有呼吸道症状的患者及时进行会诊。为夯实分类处置、重症优先，绿色通道、个性安排，缓冲隔离、加强防护的工作要求，医院建立急诊、发热门诊抢救团队联动机制，对有急诊情况的发热患者优先接诊，缩短患者在发热门诊停留时间。发热患者如有突发病情变化，急诊科医生快速到发热门诊并在做好防护的情况下进行救治。同时由主管院长牵头，定期组织各科主任到急诊科现场办公，查看、评估急诊滞留患者病情，对需要收住院治疗的患者，完成新冠肺炎排查后及时收住院，极大地缓解了急诊科的压力。

积极落实发热门诊发热患者“1+3”的诊疗方案。成立核酸采样小组，保障及时采样、及时送检。引入快速核酸检测技术，使核酸检测时间大为缩短，由原来的6小时出报告缩短到上机后45分钟出报告，为急诊科、产科、胸痛中心、卒中中心等科室急危重症患者的救治赢得时间。

王平表示，北大医院将一如既往地秉承“厚德尚道”的理念，认真落实好我市医疗救治和防院感组下发的《关于进一步加强疫情常态化防控期间医疗服务工作的通知》要求，全力做好疫情防控和医疗服务工作，做到两不误，两促进。