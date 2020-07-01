北京：疫情常态化防控期间全市医疗机构核酸结果互认

新华社北京6月29日电（记者侠克）记者29日从北京市卫生健康委员会获悉，疫情常态化防控期间，北京具备新冠肺炎核酸检测能力的医疗卫生机构出具的检测结果实现全市互认，原则上24小时内不重复核酸检测，超出24小时的结果由医疗机构根据患者流行病学史、症状等综合研判。

北京市卫生健康委新闻发言人高小俊表示，疫情常态化防控期间，全市医疗机构将加强急危重症患者救治、住院管理、应急手术处置管理等医疗服务。医疗机构在做好防护的基础上，建立急危重症患者救治绿色通道，设置应急隔离区和缓冲区，用于暂未取得核酸检测结果等情况下急危重症患者的应急救治。

同时，建立急危重症患者核酸检测绿色通道，加急出具检测结果，有条件的医疗机构可采用已获批上市的核酸快速检测技术，缩短急危重症患者检测时间，利于从快救治。

据介绍，北京市医疗机构将建立急性脑出血、急性心肌梗死、严重创伤、消化道大出血、高危孕产妇、主动脉夹层等急危重症患者手术处置的应急机制；二级以上医疗机构非急诊全面预约实行常态化机制，引导患者错峰就诊；此外，鼓励医疗机构在线开展部分常见病、慢性病复诊，开展线上开药、在线结算、药品配送等服务，适应患者多样化需求。

高小俊表示，基层社区卫生服务机构在做好慢性病患者长处方、线上咨询和就医指导以及送药上门服务的同时，应发挥家庭医生“健康守门人”作用，主动与签约服务对象联系沟通，做好健康提示和跟踪随访，保证第一时间掌握辖区居民的身体健康状况，提供针对性的健康服务。