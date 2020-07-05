北京友谊医院开通19条急诊急救绿色通道

据北京友谊医院党委书记辛有清介绍，医院严格预检分诊，目前已经开通了急诊心肌梗死、急性上消化道出血等19条急诊急救绿色通道。实现对急诊急救患者诊疗全过程安全管理，院内医患零感染。

辛有清说，医院对急诊患者严格进行预检分诊，严格落实濒危、危重、急症、非急症四级管理，优先保障急危重症患者优先救治。目前已经开通了急诊心肌梗死、急性上消化道出血、急性缺血性脑卒中、消化道异物、主动脉夹层、高危孕产妇等19条急诊急救绿色通道。疫情期间，为了减少交叉感染风险，确保急危重症患者及时得到有效治疗，医院进一步完善了确诊或疑似患者手术预案。6月11日新发地聚集性疫情发生以来，医院急诊量日均近400人次，累计完成急诊手术183人次，抢救急诊患者161人次，接诊急症孕产妇280人次。

对于还没有完成新冠肺炎筛查但需即刻进行抢救的危重症患者，友谊医院设置了隔离房间，改建了过渡病区，用于急危重症患者等待核酸检测结果期间的诊疗。如果患者核酸检测为阳性，按规定流程进行后续工作；核酸检测为阴性，患者则转入急诊的抢救室、留观室或专科病房收治。过渡病区均是独立病房，实行封闭式管理，谢绝家属的探视和陪护。同时，为体现人文关怀，对临终患者家属探视制定了严格的流程。过渡病区建成以来，共收治危重症抢救患者134例。

需要在急诊留观的患者，在完成新冠肺炎筛查确定无异常后，可以进入留观区域，留观患者采用封闭式住院管理模式。取消家属陪护后，医院急诊留观实行护理员陪护，协助护士共同完成急诊留观患者的基础护理。同时，为保障患者安全，在急诊室门口设置了24小时保安岗。医院还在急诊区域设置了CT室和超声室，24小时接诊，患者无需离开急诊区即可完成相应检查和基本治疗，降低了院内感染风险，缩短了患者就诊时间，为危重患者赢得抢救时机，目前急诊已实现了医疗、护理、化验、检查、交费、取药、后勤保障“一站式”服务。（贾晓宏 孙乐琪）