为“白衣天使”的孩子筑起“守护城墙”

“我有经验我先上！”

疫情当前，钟贞作为同济医院血液内科的一名主管护士，第一时间主动请缨，直到现在她还坚守在武汉光谷同济发热门诊第一线。“我是两个孩子的妈妈，也是一名医护人员，在国家需要我的时刻，我必须上！”钟贞说。

图为钟贞的孩子们为战“ 疫” 在一线的妈妈加油。

有“坚守”亦有“逆行”，3月7日，在“逆向”驰援武汉“满月”之际，中南大学湘雅医院第三批医疗队收到了一封特别的感谢信，已出院的患者林先生向白衣天使们表达了最真挚的感谢。

“健康所系、性命相托”，这是每一位医护人员的职业誓词。在这次抗击新冠肺炎疫情过程中，无数医务工作者放弃陪伴孩子家人的机会，义无反顾投身前线，以生命护佑生命，用爱燃起簇簇温暖的火光，抚慰被阴霾笼罩的生命。

医者用生命“坚守”生命

“不要玩具，我们只想要妈妈！”在这个特殊的春节里，王佳乐、王佳怡姐妹俩许下了这样一个新年愿望。

王妈妈是一名医护工作者。大年初三，她就前往了战“疫”一线，至今仍在岗位上值守。

图为王佳乐、王佳怡姐妹为妈妈作的画。

30多天的别离，让女儿把思念之情都倾注在了笔端。在这幅为妈妈而作的画上，出现这样几行字：“妈妈说：‘疫情凶猛，害怕自己倒下，害怕同事倒下，但她们已无退路，因为他们的身后是人民百姓’。”

无影灯下的废寝忘食，柳叶刀尖的精研极虑，灾难一线的大爱无疆……如果世间有奇迹，那一定有医者的创造。截止2月27日，全国已派出4万余名医务人员驰援湖北，每一个义无反顾的身影，都是这场战“疫”中的英雄！一张张在防护服下无法分清的面孔，应该被所有人认识和铭记。

在这场没有硝烟的战场中，没有人是局外人，疫情防控是一场保卫人民群众身体健康和生命安全的严峻斗争，广大疫情防控一线医务工作者战斗在一线，无私无畏，冲锋在前，舍小家为大家，他们以身作则诠释敬畏生命的真谛，他们医者仁心的职业操守、迎难而上的奋斗精神，深深激励、感染和鼓舞着每一个人。

孩子以真心“延续”使命

没有一个父母愿意错过孩子的成长，细看这场仍在继续的战“疫”，前方 “白衣天使”在同时间赛跑，与病魔较量，背后一个个小身影同样化身为“小战士”并肩战“疫”在一线。

“爸爸，我想早点长大，跟你一起去打病毒，这样你和妈妈就不用这么辛苦了！”

“妈妈，在我面前您也可以不用假装坚强，我可以为您排忧解难，也想为您遮风挡雨！”

“妈妈你要打败病毒平安归来，疫情结束后，我想好好抱抱你。”

“父母在我心中是‘超级英雄’，长大后也想成为一名像他们一样的医生。爸爸妈妈你们在前方安心抗击病毒，弟弟交给后方的我来照顾。”

……

图为2岁哥哥大宝正在照顾仅11月二宝吃饭

孩子们一张张稚嫩的脸庞，一句句真挚的告白，化作前方一线医务人员坚不可摧的钢铁铠甲，“看见这些话语，就像战斗中支援的火炮，喜出望外又信心满满，放心大胆在一线战斗！”一位连续多天战“疫”在一线的妈妈说。

医学不仅仅是科学，还是人学，医者不仅要保持精湛医术、济世救人，还要品德崇高。而作为医者继承者的孩子们，从来没有人教过他们该怎么做，可是，他们好像早就知道，要学会坚强、学着担当。

社会用大爱“守护”未来

战疫期间，广大医务工作者义无反顾、日夜奋战，展现了救死扶伤、医者仁心的崇高精神。为保护“白衣天使”的孩子们茁壮成长，人民网·人民健康、中国社会工作联合会社区工作委员会、伊利QQ星联合发起 “白衣天使”的孩子守护计划。

2月27日，活动启动参与者信息征集，为因新冠肺炎援鄂的医护工作者家中的未成年子女（18岁以内）及家庭提供总计一万份牛奶，领完为止。据悉，自活动发起以来，获得了社会各界的广泛关注，截至3月7日，征集平台后台参与人数8038人次，人民网微博阅读量1501万、转发3923、评论2615，#守护白衣天使的孩子# 微博话题下阅读量超过2.3亿。

目前，已有众多在新冠肺炎援鄂的医护工作者和家人踊跃投稿，讲述他们与孩子间的感人故事。活动相关内容择优在人民网、人民健康网、“人民好医生”客户端等人民系全媒体平台重点传播，并向今日头条、UC大鱼号、腾讯天天快报、新浪看点等官方账号矩阵推广发布，守护“白衣天使”的孩子，我们在“行动”。

图为一线抗击新冠肺炎白衣“天使”的孩子们认领爱心礼物

伊利集团副总裁张轶鹏表示：“关爱儿童健康，呵护儿童成长，是QQ星一直以来的初心和坚守。当疫情来临时，守护好白衣天使的孩子，更是我们义不容辞的责任和使命。一线工作者在前方铸起生命防线，我们在后方也要守护好他们的家。在此，也要感谢人民网·人民健康、社工委与QQ星联合发起‘白衣天使的孩子守护计划’，与我们携手守护每一位疫情下的小天使。春天或许会迟到，但一定不会缺席，大家携手守护好白衣天使的孩子，与小天使们静待春暖花开，迎接天使归来！”