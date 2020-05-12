人民健康、人民好医生联合360智慧生活集团发起护士节“以你之名 感谢守护”短信征集活动

疫情之下，110多天里，你们是最美的逆行者。无影灯下，手术台旁，在绰绰约约的灯影背后，是“白衣天使”的模样。平日里你们是别人家的子女或父母，穿上白大褂你们是与疫情对抗的战士，用行动抒写着平常却又感动的事迹。

往日是你们守护着大家，今天换我们道一声诚挚的感谢。谢谢你，白衣天使，温暖了我的世界。

由人民网·人民健康主办，人民日报旗下新媒体平台“人民好医生”客户端联合360智慧生活集团征集了来自全国各地“白衣天使”亲人们的心声，请点击下方视频观看。

值此5.12国际护士节来临之际，人民健康、人民好医生联合360智慧生活集团正式发起“以你之名 感谢守护” 短信征集活动。

参与方式

1. 如果你是普通用户，请扫码海报二维码，写下一条祝福短信（140之内），短信经审核后自动发送给一位不曾谋面的“白衣天使”。

（您的祝福发送成功后平台将短信通知您。）部分优质留言者，活动主办方还将“以你之名”送出一份礼品给“白衣天使”。

2. 如果你是“白衣天使”，请扫描海报二维码，接收来自Ta的神秘短信吧！幸运者还将获得360智能硬件礼品一份！

活动时间

5月12日-5月14日

活动说明

被选中的优质留言者及中奖的“白衣天使”，主办方将于活动结束后5个工作日内通过短信与您取得联系。同时，本次活动中奖名单将于活动结束后5个工作日内在微博@人民好医生官方微博、@360Ai家 公布。如对活动有任何问题欢迎发送邮件至：doctor@people.cn