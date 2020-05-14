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致敬医护 “愈”见白衣天使音乐直播为医护人员献礼

2020年05月14日14:55 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月14日电 12日，疫情后第一个护士节，新生代钢琴艺术家张浩天携手北京朝阳医院教授李先亮、中科院心理学研究所心理学硕士张雁涵以及音乐治疗师靳玮晔，在北京施坦威之家共同呈现了一场以“愈见·白衣天使”为主题、探讨音乐治愈力、免疫为基础的健康管理及心理疏导等内容的直播活动。

据悉，此次公益活动由《嘉人》杂志作为主媒体并联合了一直播、一条、新浪微博、HIFIVE、BILIBILI、唱吧等多家媒体，于护士节当晚8点准时上线，张浩天还在现场演奏其代表作品《万物灵源》。

“发起这次活动，希望能够以音乐放松心情，舒缓压力与疲倦，用心里疏导疗愈的方式，为白衣天使带来别样的爱与关怀。”张浩天说。

据了解，直播现场，张浩天作为音乐届代表，联合李先亮，张雁涵以及靳玮晔，展开了一场围绕音乐疗愈与免疫力和健康之间关系的主题论坛，张浩天更在现场演奏其原创曲目《万物灵源》，献给医护人员，以期藉由此举向医护人员致敬。

(责编：欧阳易佳、孙博洋)


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