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援鄂医疗队员谈武汉印象：武汉人民坚韧、顽强 值得敬佩和尊重

2020年05月05日17:10 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月5日电 （李轶群）5日，国务院联防联控机制就北京协和医院援鄂医疗队援鄂抗疫等情况举行发布会。会上，北京协和医院妇儿党总支书记孙红谈起武汉印象时表示，武汉人民坚韧、顽强、识大体、顾大局，让我们敬佩和尊重。

孙红介绍，在驻地旁边有一个居民小区，大概几百户人家，白天从窗户望去，院里一个人都没有，到晚上就看到楼里的窗户亮起了灯光，武汉人民几个月的坚持和忍耐让人敬佩。

孙红还介绍了一位识大义的家属，她妈妈经一个多月的抢救不幸离世，她毫不犹豫同意了尸检。她说：“我妈妈是大学教授，能够为国家、为医学做出一份贡献，我想她一定理解我的这个决定。”当医生电话里问她，最后还有什么要求时，她说：“我只有唯一的一个要求，就是要见一见抢救我母亲的医生和护士，我要当面感谢他们最后陪伴在我母亲身边，替我在尽孝。”

“在武汉，每一个身处困境中的武汉人都在为他人，为我们医疗队默默的做着服务。”孙红说，印象非常深的是每天提供服务的班车司机、驻地服务员和保安等，他们每天为我们服务，自己也不能回家，在驻地陪伴了我们在武汉的80天。

队员们最难以忘记的就是班车司机周师傅，他每次都提前站到班车前等候队员，准时发车，从不拖延。只有一天没看到周师傅，一问才知，他的父亲因病过世，电话通知他去办理后事。不到24小时，他又出现在班车前。他说：“我答应过你们，要陪你们到最后一天，一定会坚持到底。”

(责编：欧阳易佳、李栋)


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