国铁集团：务工专列旅客分散就坐 途中不办理其他旅客上下车

人民网北京3月7日电 （王国菁）7日，国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。会上，国铁集团客运部主任黄欣表示，务工专列售票是严格按照分散就坐安排的，专列务工团体乘车前由各地人社部门统一安排，进行健康检查。部分列车，地方政府安排了医务人员，铁路部门提供便利条件，配合做好疫情防控工作。

“我们组织务工旅客在车厢进行分散就坐，途中不再办理其他旅客上下车。按照规定预留了应急隔离席位，能够满足车上防控工作需要。”黄欣称，铁路部门积极配合做好承运和服务工作，全力以赴保障旅客平安抵达目的地。

黄欣介绍，列车运行途中若出现旅客发热的情况，列车工作人员会立即按照处置程序对其进行隔离，及时将旅客下交到前方有留验站的车站，交给地方政府防疫部门进行处理。同时对发热旅客活动过的区域进行应急性消毒，列车到达终点站以后进行终末消毒，并按规定将相关信息做好记录，并通报给地方政府防疫部门。