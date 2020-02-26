孩子要不要去打疫苗？专家：建议单独预约、分散接种

人民网北京2月26日电（王国菁）孩子们打疫苗时间到了，纠结要不要去打疫苗？26日，国务院联防联控机制就加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业工作情况举行发布会。会上，中国疾控中心研究员冯录召建议，家长可以关注当地预防接种门诊的工作安排，和接种医生沟通孩子的具体情况，单独预约、分散接种。

冯录召称，新生儿第一针乙肝疫苗和卡介苗应该按照国家免疫规划程序在助产机构及时完成接种。如果母亲是乙肝表面抗原阳性，新生儿的第二针和第三针疫苗建议与接种单位预约后及时接种。狂犬病和破伤风疫苗是用于暴露后预防的疫苗，必须按照疫苗接种程序及时接种。

冯录召建议，如果所在社区发生了社区传播的疫情，可暂停上述四种疫苗之外的其他免疫规划疫苗的接种，并在社区疫情结束后及时补种。如所在社区没有发生疫情传播，可以根据当地卫生健康部门、疾控机构的要求以及接种单位的安排选择进行接种。接种疫苗时要做好孩子和家长的防护工作，戴口罩，尽量不触摸医院的一些物品，注意手卫生，避免用手揉眼睛、鼻子和嘴，及时清洁双手。