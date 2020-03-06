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孕妇家庭居家消毒 84消毒液和酒精可以用吗？

2020年03月06日17:53 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月6日电 （李轶群）疫情期间，有些孕妇比较担心安全，会在家里使用84消毒液和酒精等消毒剂来进行消毒。北京大学第三医院产科主任赵扬玉表示，正常的居住环境里，如果保证每天开窗通风，保证空气流通，室内空气比较新鲜，包括清洁卫生等，不需要频繁在家使用消毒剂。

赵扬玉表示，日常生活中用84消毒剂消毒拖把等是可行的。84消毒剂含氯，在空气中会蒸发。如果孕妇吸入过量含氯消毒剂气体可能导致呼吸道损伤，严重时可能导致中毒。

使用消毒剂时一定要认真看说明书，严格配比浓度，并非浓度越高越好。并且用84消毒拖地时一定要保持通风，让味道能够散发的比较干净，另外不要直接接触。

“需要注意的是，84消毒剂不要和其他消毒剂混淆应用，不同的消毒剂放在一起可能产生不良化学反应。” 赵扬玉说。

赵扬玉表示，酒精大家也常用的。孕妇如果没有在高危环境当中，每天只要保持手卫生，经常清洁手，也不需要每天用酒精消毒手。

如果孕妇到医院产检或处于特殊环境时，可喷洒酒精进行手消毒。

“酒精的消毒只适合物体表面，切忌酒精喷洒在空气中，空气中酒精浓度过高可能引起起火风险。” 赵扬玉说。

(责编：刘卿、李彤)


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