农业农村部：动员全国力量保障湖北省农资需求

人民网北京3月5日电 （许晓华）5日，国务院联防联控机制就不失时机抓好春季农业生产工作情况举行发布会。针对“湖北省春季农资供应问题怎么解决”的问题。农业农村部种业管理司司长张延秋表示，湖北省春季农资供应问题，需要靠全国力量来帮助解决，为此，农业农村部成立了农资保供专班。

张延秋介绍，通过农资保供专班把农业农村部系统的力量集中起来统一指挥，建立了直接快速的协同机制。同时，把全国31个省份动员起来，分别建立农资保供机制，只要湖北省提出需求，农业农村部动员全国力量保障湖北省农资需求。此外，农业农村部动员了360多家种子企业、200多家化肥企业、1400家农药企业和82家农膜企业，通过手机APP已经建立联系，通过全国的农资应急调度保供网络保证春耕农资需求。

关于下一步工作安排，张延秋表示，一是加快提高企业复工率，打通农资供应的堵点。二是要推动有关政策落实问题。在帮助企业复工复产的同时，争取税收减免、信贷金融、社保等政策扶持，使农资企业尽快恢复元气、恢复发展。