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农业农村部谈农资供应:打通运输堵点 解决“最后一公里”

2020年03月22日16:35 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月20日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，农村农业部种业管理司二级巡视员谢焱就农资供应相关情况进行回应。

谢焱表示，经过与工信、交通、供销部门的共同努力，现在农资供应形势明显好转。当前，农资重点企业复工率达到88%，农资门店营业率达到90%，县级道路的通畅无关卡达到92%。。

对目前存在“微循环”不畅通、“最后一公里”没有打通的问题，谢焱表示，通过对全国1200个农业县的调度，目前有不到5%的县还有一定的农资缺口，精准解决“最后一公里”问题，主要从三个方面采取措施。

一是要抓好精准调度。细化调度内容，摸清楚农资所缺的种类、数量以及原因；

二是要严格落实分区分级防控措施。会同有关部门打通“最后一公里”；

三是要抓分类施策。对农资有缺口地区，要加强调剂力度。对还没有到关键农时地区，要提前做好农资供需的对接工作。对管控措施暂时还不能解除的高风险地区，要实行点对点供应，做到农资进村、人不进村，千方百计的确保农资供应。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


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