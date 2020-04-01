平安好医生打通湖北省医保支付 看病买药可医保报销

新冠肺炎疫情下，出门就医成了难题。3月31日，平安好医生宣布，旗下互联网医院已打通湖北省医保在线支付。这项“不出门、云刷卡”的一站式就医购药的服务，为湖北千万市民带来了真正的便捷。

为了满足新冠疫情下的就医需求，湖北省医保局采取“互联网+”的模式，火速上线“互联网医疗保障服务平台”（以下简称互联网医保平台）。这是全国第一个开通互联网医疗医保在线支付的省级医保平台，标志着“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付迈入了新的阶段。

平安好医生旗下互联网医院已成为首批开通湖北省医保在线支付的机构并已完成上线。未来，平安好医生将服务湖北省全境近6000万居民，市民们足不出户即可享受到便捷、高效、安全的互联网医疗服务，包括线上诊疗、处方流转、在线支付和送药上门的一站式服务。

湖北省十堰市的王女士患糖尿病多年，一直有定期的购药需求，在新冠疫情期间，去医院复诊开药却成了难题。“想去医院开药，但又怕交叉感染，线上开药一直又不能刷医保，这下好了，非常方便。” 王女士说道。

王女士进入平安好医生APP首页的服务页面，验证医保信息后开始问诊咨询。“医生非常耐心，在仔细询问了病情后，为我开了配药单。“随后，王女士选择了离家最近的一家药店，确认订单和医保结算信息，就完成了购药。“跟我线下去医院花的钱是一样的，还可以给我送到家，太方便了”。王女士表示。