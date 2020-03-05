农业农村部：根据农事轻重缓急解决湖北省农资供应问题

人民网北京3月5日电 （许晓华）5日，国务院联防联控机制就不失时机抓好春季农业生产工作情况举行发布会。会上，农业农村部种业管理司司长张延秋表示，目前，春耕期间农资最主要的问题是交通不畅，要通过点对点进行供应解决。其中，难点是湖北省农资供应问题。

张延秋介绍，农业农村部热线电话，共收到193个反映农资问题，62个来自湖北。如何解决湖北农资问题？张延秋说，农业农村部和湖北省农业农村厅进行通盘考虑，根据农事的轻重缓急，湖北省列出了时间表：3月10日前完成早稻种子准备，3月15日前完成育秧农资准备，20日前完成小麦的条锈病、油菜菌核病用药的准备，4月10前要完成中稻种子的准备。根据这个情况，湖北省本身能解决的由湖北省解决，比如早稻种子，湖北省300多万公斤，湖北省自身条件能够解决，但湖北省解决不了的，比如中稻种子共需要5000万公斤，缺口近一半，农业农村部已经安排湖南的“隆平高科”、安徽荃银高科、江西先农种业做好准备，湖北提出了具体品种需求后马上组织供应。

另外，湖北省化肥缺口1.9万吨钾肥，全国供销总社协调中国农资集团对接供应，缺口复合肥61万吨，协调金正大集团对接供应。湖北省农药缺口将近2000吨，农业农村部农药检定所和中国农药工业协会协调了156家农药企业来对接湖北，保证供应。