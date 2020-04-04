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农业农村部：今年早稻恢复势头明显 有望遏制连续7年下滑趋势

2020年04月04日16:09 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月4日电 （许晓华）4日，国务院联防联控机制就做好疫情期间粮食供给和保障工作情况举行发布会。会上，农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，在国家政策支持和各地工作推动下，今年早稻恢复势头比较明显，有望遏制连续7年下滑的势头。截至4月3日，全国早稻育秧已过八成，早稻的栽插已过四成，进度都明显快于去年同期。与往年相比，今年早稻生产还有三个特点，总结为“三个扩大”。

扩大了优质稻。各地积极推广优质早籼稻品种，同时发展订单生产。

扩大了集中育秧。中央财政资金和地方支持水稻的资金主要用于支持集中育秧和机插秧。今年的工厂化集中育秧面积达到了1250多万亩，比去年增加200多万亩。

扩大规模种植。今年早稻增加的面积主要是家庭农场、农民专业合作社等新型规模经营主体。他们主要是提供商品粮，所以能够增加市场的供给。

(责编：刘卿、李栋)


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