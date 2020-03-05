据新华社北京3月4日电 （记者成欣）外交部发言人赵立坚4日表示，个别媒体称新冠病毒是“中国病毒”极不负责任，中方对此坚决反对。目前病毒溯源工作仍在进行中，尚无定论，国际社会同心协力、携手应对才是人间正道。

赵立坚在当日例行记者会上说，目前病毒溯源工作仍在进行中，尚无定论。世界卫生组织多次表示，新冠病毒是全球现象，源头尚不确定，此时应关注如何应对遏制病毒，应避免地域的污名化语言。世卫组织将新冠病毒命名为“COVID-19”的原因，就是该名称不同任何地区和国家相联系。中国权威呼吸病专家、中国工程院院士钟南山曾表示，疫情首先出现在中国，但不一定发源在中国。

“我们要共同反对‘信息病毒’‘政治病毒’。”赵立坚说，个别媒体在没有任何事实依据的情况下，妄称新冠病毒是“中国病毒”，企图让中国背上制造疫情灾害的黑锅，完全是别有用心。