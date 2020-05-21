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世卫大会一致通过新冠肺炎疫情决议

2020年05月21日08:10 来源：北京日报

据新华社北京5月20日电（记者 成欣）外交部发言人赵立坚20日表示，第73届世界卫生大会于19日协商一致通过了新冠肺炎疫情决议，中方表示欢迎，希望决议得到全面和准确的贯彻。

赵立坚在当日例行记者会上回答有关提问时说，决议明确认可和支持世卫组织发挥关键领导作用，呼吁会员国防止歧视、污名化做法，打击错误、虚假信息，在研发诊断工具、诊疗方法、药物及疫苗、病毒动物源头等领域加强合作，并适时对世卫组织应对疫情工作进行评估。这些均符合中方立场主张，也是国际社会绝大多数国家的共同愿望。“因此，中国不仅参加了协商一致，而且同140多个国家一道，是这个决议草案的共同提案国。”

赵立坚表示，关于病毒溯源问题，决议基本参照5月1日《国际卫生条例》突发事件委员会建议措辞，将溯源研究范围严格限定在查找动物来源、中间宿主和传播途径，目的是为了国际社会未来更好地应对疫情。这也是世卫组织和谭德塞总干事提出的建议。有个别国家在磋商中要求将病毒溯源作为优先事项，但绝大多数国家认为当前重点是疫情防控，不赞成将病毒溯源作为优先事项，拒绝了有关措辞。“这说明将溯源问题政治化根本没有市场。”

他说，关于对世卫组织进行评估问题，决议提出评估由世卫组织总干事同会员国协商后进行，目的是审议世卫组织应对疫情的经验，并提出未来工作建议。

“决议要求评估进程是逐步、公正、独立和全面的，这四个词十分重要，意味着评估不能被少数国家所垄断。”赵立坚说，中方希望这一决议能够得到全面和准确的贯彻。

“至于个别媒体造谣说中国‘被迫’参加决议共同提案国，这完全是无稽之谈。”赵立坚说，事实是，中国同大多数国家一道，坚决打掉了个别国家将溯源和评估问题政治化的企图，确保了决议的客观公正。

(责编：许晓华、李轶群)


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