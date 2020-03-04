工信部：运抵湖北磷酸氯喹15万人份 重点品种药物满足需求
人民网北京3月4日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，工信部消费品工业司副司长曹学军介绍，α-干扰素、激素类药物、检测试剂盒等重点品种，目前能够满足武汉湖北一线的需求。
曹学军说，中成药中药饮片生产正常，库存相对充足。春节以来，工信部积极协调原料药和制剂企业复工复产，解决企业复工复产中的人员出行、原料货源和交通运输等困难，目前6家企业恢复了磷酸氯喹生产，市场供应比较充分。现在已经运抵湖北的磷酸氯喹有15万人份，阿比多尔生产也已经恢复正常，能够满足临床使用需要。
曹学军表示，下一步，工信部结合湖北省以及其他省市提出的使用需求，积极做好各类防疫药物供需对接，密切关注有关专家提出的特效治疗药物的研究进展，会同有关部门做好生产衔接。
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