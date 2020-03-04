工信部：将再进口一批人工心肺机（ECMO）运往武汉
人民网北京3月4日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，工信部装备工业一司司长罗俊杰就重症危重症患者救治所需的人工心肺机(ECMO)设备相关情况进行了回应。
罗俊杰表示，ECMO俗称人工心肺机，能够为重症病患者提供一定时间的心肺支持，按照新冠肺炎诊疗方案第六版要求，建议对常规治疗不佳的重型、危重型病例可采用ECMO挽救治疗。
“在疫情发生以来，特别是随着确诊和危重症患者的增加，武汉方面对ECMO需求不断增加。2月27日，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组要求从全国调集ECMO等设备支援湖北。各个部门联手千方百计将一批ECMO调往湖北。据统计，近期一共发往湖北67台。”罗俊杰说。
罗俊杰介绍，ECMO一种是紧急采购，应采尽采一批，大概有29台ECMO紧急发往湖北武汉；另一种是对相关国内ECMO进行紧急调用，同时请援助湖北的医疗队在奔赴前方时带了一批ECMO。“下一步，将继续按照要求做好调用工作，从国外再进一批新ECMO赶赴武汉。”
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn