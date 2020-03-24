专家：ECMO在降低新冠肺炎病死率中发挥了积极作用

人民网北京3月24日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学第一医院感染科主任医师王贵强就体外膜肺氧合（ECMO，俗称“人工肺”）在新冠肺炎治疗中起的作用进行了回应。

王贵强表示，ECMO是人工肺和人工心脏的组合，就是体外膜肺氧合，替代了两个脏器，肺和心脏。ECMO一个很重要的功能是通过膜肺，可以做氧气交换。因为肺脏损害以后，病理上可能看到透明膜病变，患者的肺就不能正常进行氧气交换。这时用膜肺系统，帮助患者氧气交换，使外面的氧气能够进入到血液循环，发挥作用。

他说，对于新冠肺炎病情比较重的患者，肺功能不好的时候需要使用ECMO，体外膜肺系统对患者肺脏也是重要的保护。肺脏功能不行了，让它休息一下，采用体外支持，使患者的肺有机会进行修复和再生。肺里面的一些痰液有机会排出来，ECMO治疗对危重症患者是重要的抢救措施。

王贵强表示，目前通过ECMO的使用，进一步降低了新冠肺炎患者的病死率，发挥了积极作用。