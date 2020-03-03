关怀一线女医护 玫琳凯追加捐赠百万物资

转眼，抗疫之战已打响一个月，玫琳凯（中国）有限公司（以下简称“玫琳凯”）关注到一线女性医护人员及志愿者们长期处于超负荷的工作状态，身心疲惫。为此，玫琳凯于近日追加捐赠了一批市场价值100万元的营养品及护肤护手物资，用于关爱医护人员高强度的辛苦付出，并呵护她们的“口罩脸”和双手。截至目前，玫琳凯针对此次疫情的捐赠款物累计达200万元。

据悉，此次追加捐赠的1800份营养品与1480份护肤品已在2月底送达上海华东医院、上海儿童医院，静安区中心医院、闸北中心医院、市北医院等一线医务者及驻扎在上海火车站等地的志愿者手中，其中部分物资打包进入援鄂预备医疗队的行李箱中，随抗疫一线整装待发。

“玫琳凯深深致敬医护人员及志愿者们！长时间高强度的工作，不规律的三餐和作息想必让他们身心俱疲。虽然我们不能生产口罩和防护服，但玫琳凯相信自己也能成为抗疫一线的坚强后盾！”玫琳凯相关负责人表达了对医护人员的慰问。

一个月以来，玫琳凯持续关注着疫情的发展，力争及时不断地为一线送去所需，1月24日至2月6日，玫琳凯紧急拨付100万元善款，购买了3044个防护面屏、5吨消毒水、50套正压式电动送风呼吸器，分三批前后运抵武汉及周边地区抗击疫情的一线医疗机构。

2月11日至12日，玫琳凯分别为上海静安区江宁街道坚守岗位的工作人员，以及驻扎在上海火车站的志愿者捐赠营养品，慰问防疫一线工作人员。

2月24至2月29日，一批营养品及护肤护手物资送达上海华东医院、儿童医院，静安区中心医院、闸北中心医院、市北医院的女性医护工作者手中。