一线医护人员如何打好心理“防疫战”？

编者按：在疫情防控阻击战持久战里，一线的白衣天使是我们最大的英雄。但面对疫情危机和高强度、高风险的工作，他们同样会出现各种心理问题。如何帮助身处防控一线的他们疏解焦虑情绪，对抗压力？

本期科普专家：吴大兴，中南大学湘雅二医院医学心理中心教授、中国心理学会心理学普及工作委员会委员

一、一线医护人员身心容易出现哪些变化？如何提前进行预防及干预？

作为一线医务人员，他们面对的是一个看不见的敌人，这个时候心理压力远远大于一般的普通群众。因为他们直接面对确诊的病人，隐性的感染者或一些严重的重症患者以及危重症患者，所以他们的心理压力是非常大的。

所以，医护人员要有心理准备。需要去鉴别和察觉自己的心理表现，不去否认这个感觉，要去察觉到了什么程度，具体有哪些表现。第一个表现是疲劳，因为要工作，而且是穿防护服工作，一般来讲是4个小时，但是在前紧张的时候会6到8个小时，所以，会非常的疲劳和紧张。那么这个时候就会感觉一种耗竭的状态，身心都耗竭掉了。

另外一个突出表现是焦虑不安。我们在前期做一些评估的时候，发现一线医护人员的焦虑值是比较高的，需要帮助的分数、内心需求都是非常高的。

前期还有一个特点是失眠。失眠的感受是非常不好的，不仅使人感觉身心疲劳，还会降低人的免疫力。医务人员在工作时都很投入，到休息的时候还会处于亢奋当中，导致想睡睡不着。很多医务人员都容易出现这个状况，前期就开始有睡眠障碍，有些容易惊醒。这也是在第一个阶段比较突出的心理表现。

那么当医务工作者有焦虑情绪的时候怎么办？这时候就需要有人和他进行交流，让他表达出内心的焦虑，内心的恐惧。不是每个人去上了战场，上了一线，都能做到泰山压顶不动摇的状态。这种情况下出现了焦虑、出现了恐惧、出现了害怕，是人的基本反应。所以不能否定自己，认为自己不行；也不能因为你的同事出现这个问题，就否定他。我们应该去接纳它，这是一个基本的自我防护的原则。

另外，在给医护人员做心理干预的时候，应该充分了解医护人员担心的是什么，这样才会有方向感，才能够达到他内心的需要。医护人员常见的担心有几个方面：第一，担心家人的健康，担心自己会传染给家人，这应该是他最主要的担心；第二，担心家里老人没人照顾，担心孩子没人管，这也是一个重要的心理冲突。

二、疫情后，一线医护人员对职业有倦怠感，应该如何安抚？

年轻人、中年人、工作比较久的人，他们对职业的理解、领悟的程度是不一样的。有些人可能得到了升华，工作的升华，人生的升华，他可能更能够去理解、接纳自己的职业。有一部分人也认同自己的职业，但是当他面对这个情景的时候，可能产生更多的心理压力反应。

从每个人的表现来讲，我们有时候需要深层次的交流，引导他对职业意义的深度思考，增强职业的荣誉感。比如，这个职业带来的意义是什么？对我生命的意义是什么？由此，让医护人员得到对职业的升华。当然，每个人对职业的理解不一样，在交流的时候，谈的层次也不一样。