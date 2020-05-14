只为扮靓你！玫琳凯赠美颜产品致敬白衣天使

在“5·12”国际护士节到来之际，玫琳凯唇膏被送至上海市部分医院一线护士手中，传递了全体玫琳凯人对一线医务工作者的祝福。

此前，在5月5日举行的上海国际美妆节启动仪式上，玫琳凯就宣布，通过静安区卫健委向抗疫一线医护工作者代表馈赠公益礼包。

全球抗击新冠肺炎的过程中，医护工作者坚守一线、奋不顾身的精神使得今年的护士节意义非凡，“玫琳凯深深致敬医护人员及志愿者们！长时间高强度的工作，不规律的三餐和作息想必让他们身心俱疲，我们希望这只口红能给他们带去微笑的力量，感谢最美丽的逆行者！”玫琳凯相关负责人表达了对医护人员的慰问，愿可敬可爱的医护工作者在摘下口罩后绽放最美笑容。

今年2月，为支持在抗击疫情前线的女性医护人员及志愿者，玫琳凯就曾捐赠过一批价值100万元的营养品及护肤护手物资，用于关爱她们高强度的辛苦付出，并呵护她们的“口罩脸”和双手。