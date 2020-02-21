雅培中国追加捐赠1300万营养品 为抗击疫情再添助力

日前，雅培宣布追加捐赠价值超1300万元的医学营养和儿童营养品。在抗击新型冠状病毒的关键阶段，为奋战在一线的医护人员及其子女，和受疫情感染的儿童病患提供全面的科学营养支持。据雅培工作人员介绍，此前雅培第一批捐赠的1810万元现金和医疗物资均已送达一线。

该工作人员表示，将此次捐助对象扩大到了援鄂医疗队和其他省份的一线医院，包括了医务工作人员和他们的子女。这批营养品可让一线医护人员在工作强度大、普通膳食摄入不足时，保证基本营养需求，也让孩子在特殊时期的成长不掉队。

据了解，此外，雅培营养品业务还第一时间推出了各项针对母婴人群的专项保障措施，不仅启动了线下门店和商超购买奶粉快递到家的服务，在特殊期间守护消费者安全，全力保证线上线下货源供应。更针对孕产妇和婴幼儿，携手中国健康促进基金会发起“特殊时期 专业宝护”公益项目，通过权威专家科普教育、医生在线咨询，让准妈，宝妈们足不出户即可获得权威医学专家的指导。 此外，雅培在业界率先推出的高品质菁挚有机妈妈奶粉，也将在这个特殊阶段精心呵护孕妈和新生命一同健康成长。