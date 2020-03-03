●公交出行最好错峰，携带消毒和防护用品

●尽量避免接触公共物品或公共接触部位

●选择空气流通位置，如允许可打开窗户

“公共交通工具感染风险，从低到高的顺序是共享单车、出租车、公交和地铁。”中国疾控中心消毒学首席专家张流波说，公共交通出行，戴口罩第一条，手卫生最关键。

“乘坐地铁、公交等公共交通工具，要自行健康检测，若出现新冠肺炎的可疑症状，包括发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难等症状，不要乘坐公共交通工具。”张流波说。

乘坐公交地铁，最好错峰出行，同时携带好消毒和个人防护用品。在排队时，乘客之间要保持1米以上的距离。如果做不到，尽量避免面对面。不确定手清洁时，不要揉眼睛、鼻子，不要摸口罩外层。

张流波提醒，乘坐公共交通工具，尽量避免接触公共物品或公共接触部位。如果接触，最好全程佩戴手套，一直到目的地再摘下来。摘掉手套马上去洗手，用含有酒精的手消毒剂、肥皂都可以，洗完手后用纸擦干。无需戴医用手套，只要是干燥且不露手指的手套就可以。如果没有戴手套，下车后又无法洗手，最好用手消毒剂进行手卫生。常用手消毒剂含醇，挥发快，杀菌效果好。如果有人对酒精过敏，也可使用无醇的手消毒剂。如果没有手消毒剂，用清毒湿巾擦一擦也可以。

在地铁站内使用公共卫生间，如果接触拉手，可用消毒纸巾擦拭。大小便后，要用洗手液或香皂洗手，用流动的水冲洗。

乘坐地铁或公交，最好选择空气流通的位置。公交车如果允许的话，可选择打开窗户。打喷嚏咳嗽时戴口罩或者用手肘遮挡自己的口鼻。还要主动记下自己的行程，万一出现不舒服，主动报告行程。

乘坐出租车，全程佩戴口罩，上车前可用消毒湿巾擦拭车门把手，避免用手接触车内物品，减少与司机交流，打喷嚏时用纸巾遮住口鼻，或采用肘臂遮挡。在外界气温、行驶速度等条件允许的情况下，尽量关闭车内空调，开窗通风。下车后要用免洗手消毒剂洗手。

骑行共享单车，戴口罩，戴手套。如果没戴手套，可用消毒纸巾对手接触的车把等部位进行擦拭。骑行结束后，同样要做好手部卫生。

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 13 版）