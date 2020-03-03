中国疾控中心消毒学首席专家张流波谈公交出行防护
戴口罩第一条 手卫生最关键
人民网记者 王君平
●公交出行最好错峰，携带消毒和防护用品
●尽量避免接触公共物品或公共接触部位
●选择空气流通位置，如允许可打开窗户
“公共交通工具感染风险，从低到高的顺序是共享单车、出租车、公交和地铁。”中国疾控中心消毒学首席专家张流波说，公共交通出行，戴口罩第一条，手卫生最关键。
“乘坐地铁、公交等公共交通工具，要自行健康检测，若出现新冠肺炎的可疑症状，包括发热、咳嗽、咽痛、胸闷、呼吸困难等症状，不要乘坐公共交通工具。”张流波说。
乘坐公交地铁，最好错峰出行，同时携带好消毒和个人防护用品。在排队时，乘客之间要保持1米以上的距离。如果做不到，尽量避免面对面。不确定手清洁时，不要揉眼睛、鼻子，不要摸口罩外层。
张流波提醒，乘坐公共交通工具，尽量避免接触公共物品或公共接触部位。如果接触，最好全程佩戴手套，一直到目的地再摘下来。摘掉手套马上去洗手，用含有酒精的手消毒剂、肥皂都可以，洗完手后用纸擦干。无需戴医用手套，只要是干燥且不露手指的手套就可以。如果没有戴手套，下车后又无法洗手，最好用手消毒剂进行手卫生。常用手消毒剂含醇，挥发快，杀菌效果好。如果有人对酒精过敏，也可使用无醇的手消毒剂。如果没有手消毒剂，用清毒湿巾擦一擦也可以。
在地铁站内使用公共卫生间，如果接触拉手，可用消毒纸巾擦拭。大小便后，要用洗手液或香皂洗手，用流动的水冲洗。
乘坐地铁或公交，最好选择空气流通的位置。公交车如果允许的话，可选择打开窗户。打喷嚏咳嗽时戴口罩或者用手肘遮挡自己的口鼻。还要主动记下自己的行程，万一出现不舒服，主动报告行程。
乘坐出租车，全程佩戴口罩，上车前可用消毒湿巾擦拭车门把手，避免用手接触车内物品，减少与司机交流，打喷嚏时用纸巾遮住口鼻，或采用肘臂遮挡。在外界气温、行驶速度等条件允许的情况下，尽量关闭车内空调，开窗通风。下车后要用免洗手消毒剂洗手。
骑行共享单车，戴口罩，戴手套。如果没戴手套，可用消毒纸巾对手接触的车把等部位进行擦拭。骑行结束后，同样要做好手部卫生。
《 人民日报 》（ 2020年03月03日 13 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn