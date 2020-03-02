中国疾控中心：消毒勿流于形式 6种情况下不应进行
人民网北京3月2日电 (李轶群)今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中国疾控中心研究员张流波表示，目前公众在防疫方面想出了许多消毒方法，有些方式流于形式要避免，应更多考虑消毒效果，避免过度消毒的情况。
张流波表示，目前出台了一系列消毒技术指南，提出了一些标准、方法、规范等，加大了对消毒科普的力度。
“2月29日发布了《关于进一步规范和加强新冠肺炎流行期间消毒工作的通知》，专门把过度消毒问题作为重点强调，列出六种情况不应进行消毒。” 张流波说。
一是不对室外环境开展大规模消毒。
二是雨雪天气不对室外环境进行消毒。
三是不对外环境进行空气消毒。
四是不直接使用消毒剂对人员全身进行喷洒消毒。
五是不对水塘、水库、人工湖投加消毒剂消毒。
六是不在有人的情况下对室内空气进行消毒。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn