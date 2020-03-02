中国疾控中心谈公共交通领域的疫情防控

人民网北京3月2日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心研究员张流波就公共交通中的疫情防控相关情况进行了回应。

张流波表示，应该从两个方面考虑，一方面是出租车、网约车相对有独立空间的，另一方面是公交车、地铁，在复工复产以后，乘坐人会比较多，情况不同需要注意的防控要点也有所区别。

张流波表示，出租车、网约车的疫情防控，要确保司机没有感染，建立健康申报制度进行体温检测，司机全程要戴口罩，经常做手卫生；每天对门把手、座位、扶手做清洁消毒，行驶过程中适当开窗，保证空气流动。乘客上车前先打开门一两分钟，让空气交换，用消毒纸巾对可能碰到的位置做擦试。乘客乘坐时要全程戴口罩，乘坐结束后也要做手卫生。付费时提倡无接触式付费。

他说，对于公交车方面的防控，公交公司应根据客流量适当安排车辆，尽量疏散客流、降低车厢拥挤度。条件允许时，行驶过程中尽量开窗通风，如果有空调系统，要在保证安全情况下增加消毒频次。乘客、乘务员、司机都应佩戴口罩。乘客乘坐时尽量保持一定距离，下车后做手卫生。

对于地铁防控，张流波建议，加强人员疏导，控制进站人数；在站厅增加体温检测装置；增加公共设施公共区域清洗消毒频次，保证站台内空调正常运转；每次出行前，对车厢内部做清洁和消毒处理，特别注意保证车厢通风系统正常运行；运行人员，包括站台服务人员都应该佩戴口罩；充分利用广播、电视、海报、提示语宣传防控知识；乘客乘坐全程要戴口罩，在乘坐结束后做手卫生。