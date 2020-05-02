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江苏省疾控中心介绍严防境外疫情输入举措：全程无缝衔接

2020年05月02日15:56 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月2日电 （许心怡）2日，国务院联防联控机制就江苏省疫情防控工作举行发布会。会上，江苏省疾控中心主任武鸣表示，针对境外输入疫情防控，江苏主要采取了三个方面举措。

武鸣介绍，第一，及早研判部署。境外疫情发展的早期就开始每日进行研判，对境外疫情严重国家入境人员实施健康管理。从2月26日开始建立了入境人员健康管理日报告制度，并且根据各个国家疫情变化情况及时动态调整名单。从3月21日起，对所有入境人员实施集中医学观察，目前除了儿童、老人、孕妇这些不具备条件的人员外，集中医学观察率达到100%。

第二，全程无缝衔接。除了江苏省内采取入境就地医学观察措施外，对于省外重点口岸抽调了297名专业技术骨干派驻，实现专车转运分流和集中医学观察的全程无缝对接、闭环管理。还为入境人员准备了标准的防护用品，为未成年人、老年人、孕妇提供了人文关怀和必要的心理咨询。

第三，部门联动落细。3月16日起，对入境人员在开始医学观察和解除医学观察前进行两次核酸检测，并且联合有关部门对3月1日后早期入境但没有进行核酸检测的人员进行补测。另外，针对入境人员乘坐交通工具比较复杂的情况，江苏省疾控中心和交通、公安、民航、铁路、海关、边检等部门协作，建立了密切接触者快速追踪排查的机制，在判定入境人员为可疑病例的第一时间就启动相关协查程序，确保密切接触者追踪快速、准确，并且对跨地区的密切接触者信息及时向有关省份进行通报。有的时候密切接触者还没有到达最终目的地，当地就已经接到了通知，并且做好了准备。

(责编：刘卿、李栋)


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