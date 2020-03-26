形成关爱医务人员长效机制

人民网福州3月25日电 （记者钟自炜、刘晓宇）福建省人大常委会会议日前审议通过了《关于切实保护关心爱护医务人员、营造尊医重卫良好风尚的决议》，这是全国首个关于尊医重卫的决议。

决议强调要着力形成保护关心爱护医务人员的长效机制，包括要进一步提升医务人员的薪酬待遇，提高阳光收入，强化绩效考核正向激励，相关补助津贴向一线医务人员倾斜；进一步完善医务人员发展空间，对疫情防控一线工作中表现突出的编制外医务人员，各医疗机构在招聘时可简化招聘程序，优先招（聘）用，并促进更多优秀医务人才投身公共卫生领域；进一步创造温馨关爱的执业环境，科学制定和落实医务人员学习、工作、休息和疗养制度，对各类伤害医务人员人身安全、扰乱医疗秩序等违法犯罪行为“零容忍”。

决议指出，保护关心爱护医务人员，需要全社会共同行动、共同参与、共担责任，要建立联系帮扶困难医务人员家庭制度，对一线医务人员评先评优给予倾斜支持，广泛宣传报道医务人员感人事迹，使尊医重卫成为良好社会风尚。

决议还明确要充分发挥人大及其常委会职能作用，为保护关心爱护医务人员提供有力法治保障。包括加强医疗领域立法工作，适时制定关于医务人员服务管理等相关地方性法规，把保护关心爱护医务人员、加强医务人员队伍建设作为人大监督的重点领域，共同营造心手相牵、同心抗疫的良好氛围。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 13 版）