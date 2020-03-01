擅自接四类人员进京将依规处理

记者从昨天召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，任何单位、任何人，严禁前往疫情高风险地区接人进京，不得接全国确诊病例、疑似病例、发热症状患者、密切接触者等四类人员进京。

发布会上，北京市政府副秘书长陈蓓介绍，北京建立了协调机制，采取了一系列务实防范措施减少疫情扩散风险。协调机制建立以来，从疫情高风险地区进京人员已经从每日近千人减少到几十人，但仍有少量人员从湖北等疫情严重地区进京。特别是近日，武汉刑满释放人员黄某某经在京亲属赴武汉接回北京后，已确诊新型冠状病毒肺炎，引起社会舆论广泛关注。

陈蓓表示，为进一步做好外防输入，最大限度切断传染源，根据首都疫情防控需要，按照四方责任的要求，明确目前任何单位、任何人不得擅自前往湖北接人进京；不得擅自前往其他地方接离鄂人员进京；不得擅自接全国确诊病例、疑似病例、发热症状患者、密切接触者等四类人员进京。

对不遵守疫情期间相关规定擅自接人进京的，纪检监察部门要依纪依规处理，并予以通报。构成违法犯罪的，司法机关要依法追究法律责任。

陈蓓表示，各级政府、有关部门、机关、企事业单位和广大市民，必须遵守落实四方责任，将措施落实到位。

重点

儿童医院新入院病人单独收治

1月20日至2月28日，首都医科大学附属北京儿童医院日均门诊患儿量2400人次。为应对疫情，儿童医院实行发热门诊三级会诊制度，在日均2000多门诊患儿且超半数为发热患儿中，累计接诊符合发热门诊指征的患儿191例，其中确诊患儿病例1例，疑似患儿病例26例。

儿童医院副院长葛文彤在新闻发布会上介绍，儿童医院设立发热门诊，24小时接诊有流行病学史的发热患儿；设立发热患儿就诊专区，接诊没有流行病学史的发热患儿，其他诊区接诊无发热的就诊患儿。医院采取预检初筛、诊台再筛、医生问诊三筛的“三防三控”流程，确保不漏筛一个孩子。就诊过程中，执行“一人一诊一室”“进一候一”，避免患者聚集。

受疫情影响，儿童医院采取出诊科室和医生动态方案，请患者密切关注医院就诊信息，非急诊提前预约。目前医院急诊全天24小时开放，实行急诊预检分级分区制度。截至2月28日累计接诊患儿9478例。作为北京市危重新生儿转运中心之一，疫期共完成危重新生儿主动转运46例，其中近一半需要呼吸支持，最小患儿出生体重仅860克。

葛文彤表示，在院患儿大多免疫力比较差，为确保患儿安全。医院严格患儿住院指征、院前检查和患方承诺书签署，并对所有新入院病人实行单独区域收治，停止病房探视、严格陪住管理。

同时，疫情期间，儿童医院停止探视，严格陪住。目前在儿童医院孩子生病家长不能陪住，主要是为了减少家属陪住带来的风险。“但也并不是说所有家长都不能陪住，在特殊情况下，家长只能一人陪住，不能换人。同时，要完善登记制度，登记家长体温，确保家长健康情况纳入管理。”葛文彤说。

各孕产机构设24小时咨询电话

北京市卫健委新闻发言人高小俊在新闻发布会上介绍，目前本市各孕产机构设置24小时咨询电话，每位发热孕产妇可在分检前咨询了解就诊路径。

据悉，可接诊发热孕产妇机构名单也已公布，并通过官方媒体和337家社区卫生服务中心把全市助产机构咨询电话发给所有建册孕产妇，方便孕产妇随时咨询。

此外，本市完善服务规范，各助产机构产科门诊执行“一人一诊一室”，将产科门诊及病房尽可能设置独立进出通道，均设两道体温监测。严格做好发热孕产妇就诊管理，明确发热、疑似、确诊及急诊就诊孕产妇、新生儿接诊工作流程。

垃圾收集站、暂存点每日消毒

发布会上，北京市城管委副主任李如刚介绍说，北京加强了环卫基础设施日常消毒工作，每日对垃圾收集站、暂存点及垃圾粪便处理设施进行消毒，因地制宜采取消杀、密封包装、专车转运、直运焚烧厂等措施降低交叉感染风险。

在属地疾病防控部门的指导下，环卫部门对火车站、客运站、医院周边、农贸市场等人流密集场所、重点区域开展消毒作业。针对市民关注的公共卫生间消毒问题，北京制定印发了《关于加强公厕消杀管理工作的通知》，要求各区各单位保证公厕正常开放运行，增加通风换气和消杀作业频次。关于废弃口罩处理问题，城管委指导各区各部门因地制宜在人员密集区域和大量使用口罩的单位，增设专门的垃圾容器收集废弃口罩，并做好封闭隔离，加强每日消杀，规范收运，日产日清，无害化处理。此外，北京严格区分生活垃圾和医疗垃圾，严禁将医疗垃圾混入生活垃圾。加大清运频次，防止垃圾桶满冒，做到日产日清。

此外，为保障环卫工人的安全，城管委专门印发通知，要求一线职工在作业时必须佩戴口罩、手套等个人防护用品，在作业前后及时洗手、更换个人防护用品，加强身体状况监测，做好办公区、职工宿舍等公共区域的卫生消毒。

截至2月28日，城管委共出动248个次检查组603人次，检查1396个次点位。检查中，个别单位存在消杀记录不齐全、作业人员未佩戴口罩、垃圾桶满冒清运不及时等问题，已现场要求整改，并督促管理单位加强监管。

回应

北京疫情防控施策会更加精准

在昨天召开的新闻发布会上，针对网传湖北籍在京人员虽从未离京也被要求集中隔离、湖北籍人员从外地（非湖北）返京时受阻无法回家等情况，北京市政府副秘书长陈蓓表示，这种情况近期确实有个别存在，北京正在推进“健康岛”的大数据平台建设，接下来施行疫情防控措施的时候会更加精准和科学有效，希望相关防控工作得到公众理解，共同筑起坚实的防线。

陈蓓表示，网传的情况在疫情早期存在，近期仍然有个别存在。相关部门已经对获取信息的全面和精准性提出更高要求，在一线工作中要更加完善和精准。据陈蓓介绍，北京正在推进“健康岛”的大数据平台建设，建立更好的信息互联互通共享机制，以对各类人员精准防控、精准施策打下基础。

“我们一直牵挂着湖北、武汉的疫情防控，北京一千多名医护人员正在湖北与当地同行一起日夜奋战在抗疫一线。我要和武汉籍居民说，我们在共同并肩奋斗，我们对湖北、武汉籍人员不仅没有任何歧视，只有更多关怀。需要大家理解的是，眼下正处于疫情防控关键时期，目前在湖北的人员暂时不能返京。而正是因为我们每个人在各自家园坚守，才能形成一道坚实的防线，通过大家共同担责，冰雪终将融化，疫情终会过去。”陈蓓说。

发布

2月28日北京 新增1例确诊病例

昨日，北京市卫健委通报，2月28日零时至24时，北京市新增1例新冠肺炎确诊病例，为确诊病例的密切接触者，已送至定点医疗机构进行救治。报告新增疑似病例9例、死亡病例1例、密切接触者16人。治愈出院患者14例，分别从市区两级定点医院出院。

另据北京市疾控中心消息，2月28日新发病例活动过的小区或场所为：朝阳区安贞街道裕民路甲3号。

截至2月28日24时，全市累计确诊病例411例，治愈出院病例271例，死亡病例8例。现有疑似病例33例。累计确定密切接触者2683人，其中508人尚在隔离医学观察中。确诊病例中东城区13例、西城区53例、朝阳区71例、海淀区62例、丰台区42例、石景山区14例、门头沟区3例、房山区16例、通州区19例、顺义区10例、昌平区29例、大兴区39例、怀柔区7例、密云区7例、延庆区1例，外地来京人员25例。平谷区尚未有病例。

全市有9个区已连续14天以上无新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例，延庆区36天，门头沟区26天，怀柔区22天，顺义区20天，东城区17天，密云区17天，石景山区15天，大兴区15天。

据市卫健委新闻发言人高小俊介绍，411例确诊病例中，60岁及以上病例110例，治愈出院64例，治愈率58.2%，死亡病例7例；18岁（含）以下病例29例，治愈出院25例，治愈率86.2%，无死亡病例。全市现有危重型患者9例，重型患者8例。北京收治的确诊病例中5岁以下儿童和80岁以上高龄老人的比例明显偏高，许多老年人伴有严重的心脑血管疾病、糖尿病和恶性肿瘤，增加了救治难度，延长了住院时间，给医疗护理工作提出了更高要求。

411例确诊病例中，男性病例197例，占47.9%，女性病例214例，占52.1%；年龄范围为6个月至94岁，其中5岁以下14例，占3.4%，6岁至17岁13例，占3.1%，18岁至59岁274例，占66.7%，60岁及以上110例，占26.8%。