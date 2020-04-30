国内低风险地区进京返京不再隔离14天

4月30日零时起，北京突发公共卫生事件响应机制由一级响应机制调整为二级，市民生活会有哪些变化？昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市政府副秘书长陈蓓介绍，响应机制调整后，本市遵循严实、精准、有序、动态原则，科学有效对部分防控策略进行调整。国内低风险地区进京、出差返京人员不再要求观察14天，正在观察的可解除观察。快递、外卖、鲜奶配送等服务行业从业人员，持健康宝“绿码”并登记后，可进入小区。

进京返京

三类重点人群继续严格管理

响应机制调整后，本市继续对境外及国内高中风险地区返京人员严格管理。

入境人员仍然要继续全部实行14天集中观察，并进行核酸检测，集中观察期满后，再延长进行7天居家健康观察。对湖北省（含武汉市）进京人员，继续实行居家或集中观察14天措施。对国内高中风险地区进京人员或前往高中风险地区出差返京人员，继续坚持居家或集中观察14天。

陈蓓介绍，湖北（含武汉）地区返京人员继续按照此前方式，保持有组织、“点对点”、全程闭环管理工作机制不变。其中，武汉返京人员继续实施返京前7日内先行核酸检测合格后，再行购票或公路通关措施。公路进京要进一步优化公安进京检查站联合查控方式，实行常态化测温，继续实行外埠小客车办理进京证一律通过网上申办方式。机场口岸，继续保持目的地为北京的国际客运航班从指定第一入境点入境机制不变，继续保持境外入境进京人员健康管理措施不变。

国内低风险地区进京、出差返京人员不再要求居家或集中观察14天，正在居家或集中观察的，可以解除观察。但不包括境外、湖北及其他高中风险地区返京人员及隔离人员。

入住宾馆酒店的，可凭健康宝“绿码”办理手续，不再要求提供核酸检测证明，但要加强健康监测。

小区出入

持健康宝“绿码”可探亲访友

响应机制调整后，本市在继续实施社区封闭式管理，持续抓好全天候值守、出入实名制管理的基础上，非本小区居民持健康宝“绿码”并登记后可进入小区探亲访友。

快递、外卖、鲜奶配送、家政服务、房屋中介等服务行业从业人员，持健康宝“绿码”并登记后可进入小区。

征得邻里同意后，装修人员可持健康宝“绿码”登记后进入小区。

陈蓓表示，上述人员须按要求严格落实防疫措施。

娱乐休闲

影院及小区内外棋牌室暂不开放

陈蓓表示，在严格落实各项防控措施的基础上，公园、景区实行分时段预约限流，远端疏导等防控措施，有序开放图书馆、博物馆、美术馆等室内公共场所，并有效实行预约限流措施。

室内外体育健身场所按照“两先两后”原则分类开放，暂不开放篮球、足球、排球等对抗类运动项目；对地下空间体育健身场所、游泳馆等暂不开放；各影院、KTV、小区内外棋牌室娱乐室暂不开放。

本市有序恢复养老机构服务秩序，严格封闭管理，全面恢复社区养老服务驿站居家养老服务等为老服务项目。

本市已连续13天新增确诊病例“双零”

本报讯（记者 贾晓宏）4月28日，本市继续保持境外输入确诊病例和本地确诊病例“双零”。截至4月28日24时，本市已连续13天新增确诊病例“双零”。

4月28日零时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，境外输入确诊病例治愈出院2例。截至4月28日24时，全市累计报告境外输入确诊病例174例，累计出院131例，在院43例。

4月28日零时至24时，本市无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至4月28日24时，全市累计报告本地确诊病例419例，累计出院407例，在院3例，累计死亡9例。

截至4月28日24时，全市有15个区已至少连续36天无新增报告本地确诊病例，平谷区（自有疫情以来无报告病例）、延庆区（96天）、门头沟区（86天）、怀柔区（82天）、顺义区（80天）、密云区（77天）、石景山区（75天）、大兴区（75天）、房山区（72天）、昌平区（71天）、西城区（69天）、通州区（69天）、丰台区（56天）、东城区（53天）、海淀区（36天）。朝阳区已连续13天无新增报告本地确诊病例。（记者 贾晓宏）