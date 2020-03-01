出租车司机、保洁员、物管员……重症院区的默默守护者
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出租车司机代能光（左）和他的同事负责接出院患者。和社区干部一起，他们会把康复患者一个个平安送到指定地点。
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今年57岁的保洁员洪年梅负责C7东病区的环境清洁和垃圾清运工作。每次上班，她也要穿戴全套的防护装备。
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每到吃饭时间，院区大楼门外就会出现20多名工作人员，每人守着一个大保温箱，认真清点饭菜。他们是院区的物管员，负责把热腾腾的饭菜及时分发到各个病区。
华中科技大学同济医院中法新城院区定点收治新冠肺炎重症患者，目前有2000多名各地支援武汉的医疗队队员紧张救治近千名患者。院区内，还有一些默默无闻、紧张忙碌的守护者，始终陪伴在患者和医护人员身边。
人民网记者 李 舸摄
《 人民日报 》（ 2020年03月01日 02 版）
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