专家：开通互联网诊疗平台 降低医院交叉感染风险

人民网北京2月29日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，要求各省卫生健康行政部门迅速建立和开通互联网平台，组织有条件的互联网医疗机构提供相应的线上和线下服务。

郭燕红介绍说，互联网诊疗服务主要包括三个方面。首先，在线上提供咨询服务，针对公众疑问发挥线上诊疗作用；其次，针对慢性病患者提供慢病复诊服务，在指导慢性病患者用药、管理各方面发挥线上服务和线下相结合作用；第三，一些发热病人不一定都是新冠患者或疑似患者，互联网诊疗及时缓解这些发热病人向发热门诊聚集。

郭燕红表示，通过互联网医疗线上线下服务，既能够让公众得到方便、快捷、可及的医疗服务和医疗咨询服务，同时也减少了患者在医院内聚集，降低了交叉感染风险。（实习生武雯婧）