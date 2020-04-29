面对新发传染病疫情，免疫力为何如此重要？

新型冠状病毒肺炎疫情持续好转，很多地方陆续恢复了正常的生产和生活，但是疫情防控仍不能掉以轻心。在过去的3个月间，除了新型冠状病毒，听到的较多的词语就是“免疫力”“基础疾病”了，从医学的角度来看，不管是新型冠状病毒对肺脏攻击，还是对心脏、中枢神经系统、肾脏等的攻击，它几乎无一例外地攻破了一道叫“免疫”的防线。

那么什么是“免疫力”？同样是感染新冠病毒的患者，有的是轻型、有的是普通型、还有的是重型，这跟“免疫力的高低”有什么关系？

人体的免疫力为何如此重要？

为了科普免疫力的重要性，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端特别策划“免疫力就是好医生系列直播活动”。2020年4月30日上午9:30，北京大学第一医院感染疾病科主任、中华医学会感染病学分会主任委员王贵强教授将进行系列活动的第一场视频访谈，欢迎届时收看。

专家简介

王贵强，北京大学第一医院感染疾病科主任，兼任肝病中心主任；北京大学国际医院感染和肝病部主任（兼）。教授，主任医师，博士研究生导师。现任中华医学会感染病学分会主任委员，中国医师协会感染科医师分会副会长，国家免疫规划专家咨询委员会委员，中国医院协会抗菌药物合理应用工作委员会主任委员，卫生部合理用药专家委员会抗菌药物专家组成员，卫生部传染病卫生标准委员会委员等。主持制订国家标准《乙型病毒性肝炎诊断标准》，主持和参加多部指南和共识编写工作。

在此次疫情期间，担任国家卫建委新冠肺炎医疗救治专家组成员，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制科研攻关重点工作专班成员。受国家卫健委调派，在新冠肺炎疫情期间，赴安徽等地指导危重患者救治。参与新冠肺炎诊疗方案（第五、六、七版）修订。

擅长：致力于病毒性肝炎和肝病的诊断和治疗研究，发热待查鉴别诊断，各种疑难重症感染性疾病的诊断治疗和抗菌药物临床应用管理等。

“免疫力”可能是如今人们既熟悉又陌生的词汇了。说它熟悉，是因

为我们每个人日常生活中都在用这个词，我们的吃喝玩乐中只要涉及健康问题，必然会提到“免疫”。

从医学的角度来看，不管是新型冠状病毒对肺脏攻击，还是对心脏、中枢神经系统、肾脏等的攻击，它几乎无一例外地攻破了一道叫“免疫”的防线。而人体的免疫力，也就是人体对于各种病原体的防御和抵抗能力。人类感染病原体后，是否产生传染病的症状以及症状的严重程度，是由病原体的数量和毒力，以及人体的免疫力共同作用的结果。

面对此次新发传染病疫情，目前临床上的任何治疗手段，都是在维护和保护“免疫”这道防线不受病毒或者“趁火打劫”的细菌等的侵袭。

对于新型冠状病毒，目前还没有特效药物和治疗方法，只能通过隔离和支持疗法，对其感染的症状进行处理，维持患者生理功能和生命体征的平稳，最终还是要依靠患者自身的免疫力来清除体内的病毒而获得痊愈。因此，有人说，治疗新型冠状病毒感染唯一的特效药物就是患者自身的免疫力，免疫力就是好医生。

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