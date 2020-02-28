中国工程院院士：利用大数据技术支持复工复产各项工作
人民网北京2月28日电（王国菁）28日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控和治疗有关情况举行发布会。会上，中国工程院院士吴曼青表示，当前正利用大数据技术支持复工复产的各项工作，主要是要支持复工复产目前态势、人员流动情况、物资供需对接，用工对接以及运输调度。
吴曼青说，在此次疫情中，大数据技术正在发挥积极的作用。如中国电子科技集团研发的密切接触者测量仪，用户只要输入姓名和身份证号就能知道自己是不是密切接触者。中国信息通信研究院研发的重点医疗物资的保障调度平台，极好实现了保障和调度的有效性和实时性。还有一些互联网企业研发的人工智能辅助诊断手段提高了诊断效率。
“在武汉金银潭医院以及重庆地区开展的智能无人非接触式物资投送工作，减少了接触传染的风险。”吴曼青表示，在此次疫情中，看到大数据技术在服务社会治理方面的巨大潜力，也碰到了数据共享交换难的问题。
吴曼青称，我们还将继续用大数据技术、人工智能技术等新技术来支撑疫情防控和复工复产，也会应进一步致力于公共应急卫生应急管理体系的建设。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn