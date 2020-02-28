中国工程院院士：利用大数据技术支持复工复产各项工作

人民网北京2月28日电（王国菁）28日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控和治疗有关情况举行发布会。会上，中国工程院院士吴曼青表示，当前正利用大数据技术支持复工复产的各项工作，主要是要支持复工复产目前态势、人员流动情况、物资供需对接，用工对接以及运输调度。

吴曼青说，在此次疫情中，大数据技术正在发挥积极的作用。如中国电子科技集团研发的密切接触者测量仪，用户只要输入姓名和身份证号就能知道自己是不是密切接触者。中国信息通信研究院研发的重点医疗物资的保障调度平台，极好实现了保障和调度的有效性和实时性。还有一些互联网企业研发的人工智能辅助诊断手段提高了诊断效率。

“在武汉金银潭医院以及重庆地区开展的智能无人非接触式物资投送工作，减少了接触传染的风险。”吴曼青表示，在此次疫情中，看到大数据技术在服务社会治理方面的巨大潜力，也碰到了数据共享交换难的问题。

吴曼青称，我们还将继续用大数据技术、人工智能技术等新技术来支撑疫情防控和复工复产，也会应进一步致力于公共应急卫生应急管理体系的建设。