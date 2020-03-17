中国工程院院士：我国新冠疫苗研发进展处于国际先进行列

人民网北京3月17日电 （许心怡）17日，国务院联防联控机制就药物疫苗和检测试剂研发攻关最新情况举行发布会。会上，中国工程院院士王军志表示，根据了解的最新情况，我国已有研发进展比较快的单位向国家药监局滚动递交临床试验申请材料、并且已经开展临床试验方案论证、招募志愿者等相关工作。待国家药监局按照有关法律法规审批后开始临床试验。我国新冠疫苗研发进展目前总体上处于国际先进行列，不会慢于国外。

王军志指出，疫苗成功研发是人类面对重大传染病取得根本性胜利的关键，国内外民众翘首以盼，中央高度重视，全国上下数千名相关领域的科学家全力以赴，推动我国疫苗研发工作取得积极进展。

他介绍，一是动手早，疫情初始成立科研攻关组，第一时间就把疫苗研发纳入到五大攻关方向，予以定向优先支持，同时提前部署了与疫苗研发密切相关的动物模型研究。

二是方向准，紧紧抓住灭活疫苗、基因工程重组亚单位疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗五条技术方向，遴选8个优势团队，确定九项任务全力推进。

三是讲科学，坚持把疫苗的安全性放在第一位，坚持按科学规律办事，在法律法规框架下按科学、规范、技术要求推进研发。

四是齐心协力。在攻关组的协调下，相关部门早期介入，全程指导，科研人员夜以继日，联合攻关，使研发的多个环节采用‘并联’方式同步开展，在不降低标准、保证安全有效的前提下，争分夺秒，无缝衔接，最大限度的提高研发效率。”

王军志表示，截止目前，五大技术方向疫苗总体进展顺利，大部分研发团队4月份都能完成临床前研究，并逐步启动临床试验，有的团队进展更快。