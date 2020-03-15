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银保监会回应银行支持重点：五方面助力实体经济恢复发展

2020年03月15日16:38 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月15日电 （王国菁）15日，国务院联防联控机制就发挥再贷款再贴现政策作用支持疫情防控和复工复产工作情况举行发布会。会上，在回答下一步银行将从哪些方面着力支持实体经济恢复发展的问题时，银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐介绍了下一步银行支持的几项重点工作。

叶燕斐表示，一是支持小微企业和民营企业，强化支持春耕备耕、生猪养殖产业链发展。小微企业和民营企业在融资方面存在难点，这些企业不同程度的受到疫情影响，特别是交通运输、批发零售、文化娱乐、住宿餐饮等行业的小微企业、民营企业冲击较大。

二是更好地支持复工复产。复工复产还是需要很多流动资金，鼓励银行机构加大流动资金贷款投放。

三是加强产业链协同的支持。全球产业链的很多关键节点和核心企业都在中国，要加大对这些产业链的核心企业，包括国内产业链核心企业的支持。同时，围绕着核心企业更好地支持上下游的中小企业，形成对整个产业链生态的支持。

四是加大重大项目的支持。重大项目往往涉及到如土建、安装、设备、仪器仪表的采购以及建设需求，把这些支持好，可以带动一大批需求，把整个产业带动起来。

五是根据实际情况，更好地通过消费信贷支持新型消费和消费复苏。

(责编：刘卿、李栋)


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