国家卫健委：对出院患者加强跟踪随访和健康监测
人民网北京2月28日电 （许心怡）28日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控和治疗有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，随着治愈患者不断地增多，为了及时了解患者出院以后的康复状况，国家卫健委要求各地对出院患者加强跟踪随访、健康监测和健康指导。
郭燕红介绍，部分省报告治愈出院患者，在复诊过程中发现有核酸检测阳性的情况。卫健委高度重视，组织专家对这个问题进行研究，同时也加强对这部分病例的连续监测。通过监测发现，这部分患者没有再发生传染别人的现象，另外有一部分患者再检测新冠病毒核酸时又转为阴性。
“新冠肺炎病毒是一个新病毒，它的致病机理、疾病的全貌和病程的特点还需要进一步加深认识。”郭燕红强调，“我们一方面要进一步加强对出院患者的管理，现在要求进行14天的医学观察，同时在实施14天医学观察当中加强跟踪随访、健康监测和健康指导。我们组织专家对这种情况进行进一步研究，对疾病的发生、发展、转归的全程进一步加深认识。”
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn