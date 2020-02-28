国家卫健委：对出院患者加强跟踪随访和健康监测

人民网北京2月28日电 （许心怡）28日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控和治疗有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，随着治愈患者不断地增多，为了及时了解患者出院以后的康复状况，国家卫健委要求各地对出院患者加强跟踪随访、健康监测和健康指导。

郭燕红介绍，部分省报告治愈出院患者，在复诊过程中发现有核酸检测阳性的情况。卫健委高度重视，组织专家对这个问题进行研究，同时也加强对这部分病例的连续监测。通过监测发现，这部分患者没有再发生传染别人的现象，另外有一部分患者再检测新冠病毒核酸时又转为阴性。

“新冠肺炎病毒是一个新病毒，它的致病机理、疾病的全貌和病程的特点还需要进一步加深认识。”郭燕红强调，“我们一方面要进一步加强对出院患者的管理，现在要求进行14天的医学观察，同时在实施14天医学观察当中加强跟踪随访、健康监测和健康指导。我们组织专家对这种情况进行进一步研究，对疾病的发生、发展、转归的全程进一步加深认识。”