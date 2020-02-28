肺有阴影，新冠还是癌

有湖北武汉接触史，发烧、干咳，短期内阴影发生改变的，尽快做核酸检测

受访专家：中国抗癌协会科普宣传部部长、首都医科大学肺癌诊疗中心主任 支修益

本报记者 任琳贤

新冠肺炎疫情期间，一些因发热、干咳去医院筛查的患者，CT查出肺部有磨玻璃阴影，让他们惊慌不已。因为根据钟南山院士团队所做的研究，新冠肺炎常见的CT影像就是肺部磨玻璃样阴影（占50%）和双侧肺斑片状阴影（占46%）。而早期肺癌也可能有肺部磨玻璃阴影的影像表现，“我到底是新冠肺炎还是肺癌？”

“特殊时期，大家一定要理性科学辨别，不要盲目恐慌。”中国抗癌协会科普宣传部部长、首都医科大学肺癌诊疗中心主任支修益说，发烧、干咳及肺部磨玻璃阴影的影像表现是非特异性的，平时伤寒感冒、流感和呼吸道疾病也可能引起发烧、干咳，而肺部慢性炎症、既往遗留的肺部陈旧病灶、不典型的早期肺癌等都可能在做胸部CT时发现磨玻璃阴影，到底是新冠肺炎、肺部良性病变还是早期肺癌，需谨慎区分。

新冠肺炎的CT影像通常表现为靠近胸膜的磨玻璃阴影，且常是多发的，随着病情进展而不断进展。即刚开始可能是散在的、单个的，过几天可能进展为多个或成片分布的磨玻璃阴影，重症者可能出现弥漫的“白肺”样改变，而治愈者的肺部阴影会吸收减小，甚至会完全消失。早期肺癌的肺磨玻璃样改变，往往表现为单个磨玻璃样阴影或肺部小结节，它是持续存在的，且短期内不会有明显变化，甚至几年都没有明显变化。

所以提醒大家，在疫情期间，胸部CT影像显示肺磨玻璃影的患者，一定要结合流行病学接触史、临床症状特征、短时间内CT监测阴影的改变，结合并对比既往的影像学检查、血常规检查和病毒核酸检测结果进行综合判断。

有湖北武汉接触史或疫情高发地区出差史，有发烧、干咳临床症状，短期内肺部磨玻璃阴影发生改变的患者要尽快进行病毒核酸检测以进一步确诊。

没有流行病接触史、临床症状不典型、首次胸部CT检查发现单一的肺磨玻璃阴影，短时间内复查没有明显变化的人群，不要过于紧张。要与临床医生多沟通，结合既往病史及家族史，以及血液检查和新冠病毒检测可以除外新冠肺炎。如果既往有肺结核或肺部慢行炎性等呼吸道疾病的中老年人群，可能是肺部良性小结节；如果有肿瘤家族史、职业暴露因素、长期大量吸烟史等情况，有必要在疫情结束后进一步复查胸部CT，进行血液肿瘤标志物和肺癌血清抗体等检测来帮助辨别是否是早期肺癌。

值得提醒的是，这次新冠病毒的主要靶器官是肺部，既往患有肺部疾病的中老年人群、常年吸烟的人群都是新冠肺炎的高危易感人群，感染新冠病毒后的预后效果也会更差，一定要比普通人更加注意防护。▲