“七看”辨孩子阴虚体质

首都医科大学附属北京儿童医院中医科副主任医师 黄 静

孩子体形偏瘦、手脚心热、盗汗、口渴、便秘，或者长期低热、干咳，在中医看来都是阴虚内热引起的，只有对症处理才能“药到病除”。

中医学认为，阴阳虽相互对立，但正常的人体环境下这种对立处在相对平衡、稳定的状态，一旦这种平衡被打破，问题随之而来。比如阴虚证，就是体内阴液亏少而无以制阳，滋润、濡养等作用减退，导致火热丛生，表现在孩子身上就是盗汗、长期低热、口渴干咳等。小儿“稚阴未长”，邪热易伤津液，小儿脾胃功能相对较弱，现代生活中的饮食习惯欠佳，如果喜欢吃烧烤、油炸食品，都会伤及阴液，容易造成孩子阴虚体质。还有些孩子先天禀赋即为阴虚体质，后天调护不当容易加重阴虚程度。

这里给大家几点判断孩子阴虚体质的方法：

看舌苔：阴虚体质的孩子舌头非常红，舌苔很薄，甚至没有舌苔，有的表现为“地图舌”——舌苔剥脱，露出红色的舌质；红舌少苔是阴虚的典型舌象。

看脉象：阴虚体质的孩子有内热，脉搏跳动较快。

看手脚心：阴虚体质的孩子手脚心通常非常热，喜欢光脚、踢被子，同时伴有睡眠时出汗，醒后即止，也就是“盗汗”。

看皮肤：津液有滋养皮肤、毛发、爪甲的作用，所以阴虚的孩子可出现皮肤干燥、脱屑，头发和指甲缺乏光泽。

看大便：因为体内津液不足，津枯肠燥，会出现大便干结。

看饮水量：由于津液不足，口燥咽干，这类孩子对饮水非常配合，甚至主动要求喝水。

看“上火”：由于阴虚内热，虚火亢盛，可见两颧潮红、烦躁易怒、口腔溃疡、小便短赤等“上火”表现。

阴虚体质可从以下方面调理：1.饮食调养：注意培养孩子良好的饮食习惯，避免辛辣煎炸食品耗伤阴液，不挑食，做到营养均衡，防止食伤致病。2.保证充足的饮水量，及时提醒孩子喝水。3.滋阴药材。有滋阴作用的食材：如百合、银耳、山药等，可以炖汤。另外可用沙参、麦冬（各10~15克/天）煮水，代茶饮。4.保证睡眠：睡眠时肝能养血。所以要养成良好的生活习惯，保证充足睡眠，不熬夜。▲