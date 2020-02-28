风湿病患者 切勿擅自停药

新冠肺炎疫情防控期间，一些慢病患者的复诊受到影响。中山大学附属第六医院风湿免疫科黄建林主任医师提醒，最近接诊到不少因疫情耽误正常复诊的病例，对于有需要的风湿病患者，切勿擅自停药，要重视复诊，在疫情期间可结合自我评估情况判断自己是否急需前往医院复诊。

一味“躲”疫情 可能耽误正常复诊

近日，一位多发性心肌炎的老奶奶，因不敢来医院复诊，停药3周，现无法走路，昨天来医院复查时，发现肌酶达5600U/L；一位白塞病病人，腹痛也不愿来医院，再加上停药2周，来医院时，病情已趋严重，发热、明显疲乏和消瘦。

黄建林介绍，风湿病是一种慢性病，大部分不能治愈，需要长时间服药，平时需要定期复诊，验血检查，调整用药，以期稳定病情，达到低疾病活动度、病情缓解的目标。

“对待服药，一些患者有两种极端的危险做法需要规避。”黄建林表示，一是不恰当地停药，可导致病情复发，严重者（如严重的红斑狼疮复发）可以危及生命；二是患者自觉良好，一直服药却不复查。比如有些病人觉得来医院看病麻烦，便自行购药，或在当地医院开药，不进行肝功能、血常规的监测，药物出现副作用时自身也没有发现。例如，有些病人服药，出现黄疸，皮肤如“桔子色”时才来找医生。这是因为不少抗风湿药可能伤肝，影响骨髓造血，导致血白细胞下降、淋巴细胞下降，容易感染，严重者可合并肺部感染，危及生命。因此，黄建林强调，平时的定期复查，及早发现副作用和调整用药是非常重要的。此外，根据病情稳定与否，有些风湿药需要增减才能获得最好的疗效。

是否到医院就诊 可先自我评估

黄建林建议，特殊时期，风湿病患者是否要及时去医院就诊，可进行自我评估：

如果是复诊病人，目前病情稳定，上次复诊时，医生没有新加用可能伤肝或引起白细胞下降的药物，距离上一次复诊时验血时间也只有1个月，可暂时不来医院复诊。药物不足的，可以通过互联网药店进行购买。有些不明白的事情，可以先通过互联网+医疗的咨询平台或手机的客户端咨询经治的医生。如果目前病情不稳定，例如，系统性红斑狼疮的病人出现了皮疹增多、掉头发增多、腹痛、泡沫尿、头痛、精神异常，皮下出现出血点、下肢浮肿，甚至是发热；类风湿关节炎的病人出现了关节明显的肿痛，不能走路；血管炎的病人出现皮肤溃烂、剧烈疼痛等症状，则一定要来医院复诊。

如果是新诊病人，要考虑目前风湿病病情进展是否明显。有些风湿病病情进展不快，比如骨性关节炎的病人，此病受累关节多为上下楼的时候承重的关节疼痛，一般无肿，此种情况，在此特殊时期可不用急着来医院就诊。另外，已经持续了好几年的不明原因的关节痛、口干、眼干、腰痛，如果没有明显的病情进展，也可不需要急着来医院就诊。但是，如果风湿病的症状较明显，例如，遇到足部关节明显的红肿热痛（可能为痛风急性发作），家中又没有药物或口服药效果不好；某个关节特别肿痛（担心关节腔内有积液），建议来医院就诊。再如，如果病人多关节肿痛，导致不能行走（可能为类风湿关节炎），面部大量皮疹、脱发、水肿、尿少、腹痛（担心系统性红斑狼疮），这些情况，均提示要就诊。（全媒体记者梁超仪 通讯员简文杨、李饶尧）