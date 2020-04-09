哪些强直性脊柱炎患者是骨进展的高危人群？

强直性脊柱炎是以脊柱为主要病变部位的慢性病，累及骶髂关节，可引起脊柱强直和纤维化，造成不同程度眼、肺、肌肉及骨骼病变。强直性脊柱炎或可导致不可逆结构损伤，进一步发展可演变为“骨融合”和强直。那哪些强直性脊柱炎患者更容易出现骨进展呢？2020年4月10日（星期五）17:00-18:00，“人民好医生”客户端将邀请南京医科大学第一附属医院江苏省人民医院风湿科主任 张缪佳进行视频直播，与您探讨哪些强直性脊柱炎患者是骨进展的高危人群。

专家介绍

主任医师，教授，博士生导师。现任江苏省人民医院风湿科主任，中华医学会风湿病分会常委、中国医师协会风湿病分会常委，中国临床免疫学会委员，江苏省医学会风湿病分会主任委员、江苏省中西医结合学会风湿病分会主任委员，南京市医学会风湿病分会主任委员。江苏省科技厅重点专项项目1项，江苏省自然科学基金2项，江苏省高校自然基金1项，江苏省卫生厅开放基金1项，中华医学会研究基金1项。参与国际及国内风湿病相关药物的多中心临床研究37项。近年来科研工作主要围绕类风湿关节炎骨侵蚀分子机制、痛风及高尿酸血症分子遗传学研究、结缔组织病相关肺动脉高压临床及基础研究。在国内外专业学术期刊上发表论文50余篇，其中SCI论文12篇，主编《风湿性疾病诊断流程与治疗策略》等教材。

擅长

弥漫性结缔组织病如系统性红斑狼疮、干燥综合征、皮肌炎、多发性肌炎、硬皮病等；类风湿关节炎、强直性脊柱炎、骨关节炎、痛风等各类关节病及白塞病、大动脉炎等血管炎性疾病。对重症疑难风湿病，抗磷脂综合征引起的不孕等有丰富的治疗经验。

强直性脊柱炎患者应如何进行保健？

现今CT和核磁共振等使得强直性脊柱炎的早期诊断更容易实现，也可较早发现强直性脊柱炎导致的结构损伤。当确诊为强直性脊柱炎后，患者切勿消极，应调整心态积极配合进行治疗。从治疗角度来看，或可分为如下几个方面：

日常生活习惯中应加强规律锻炼可缓解疼痛和僵硬，保持脊柱、胸部和关节的健康和活动性，可在物理治疗后开始逐步进行锻炼。保持正确的姿势和胸廓扩张状态，正确的姿势可以防治脊柱异常弯曲，维持胸廓扩张有助于预防肺部感染。

睡眠时应选择较硬的床垫和支撑颈部的枕头，入睡时尽量保持仰卧姿势，如无不适也可尝试俯卧睡姿。乘车时应系好安全带，发炎或损伤的关节容易因意外再次受伤，如果颈椎出现僵硬，乘车时应佩戴软颈托，以防意外受伤。

戒烟，以防止严重的呼吸疾病和肺部纤维化。强直性脊柱炎患者胸廓扩张下降，有时还会出现肺部感染，吸烟可引起肺部损伤，可严重损害呼吸功能。患者一旦出现静息痛，需及时前往风湿免疫科等就诊。如果患者已经发生强直，即晚期的情况下，可以采用手术治疗。

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