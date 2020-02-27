专家：“低风险区域不是没风险 仍需做好个人防护”
人民网北京2月27日电 （董童）在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，对于在低风险区域外出是否需要戴口罩，中国疾控中心研究员冯录召建议，公众进行个人防护，需配合所在地防控要求。
冯录召表示，低风险区域不等于没有风险，平时还是要做好个人防护。对个人来讲，保持如戴口罩、勤洗手、通风清洁，注意咳嗽礼仪等良好的卫生习惯，减少人员聚集，复工复产后注意与同事保持一定的安全距离、分散就餐，这些措施都会有效地降低感染风险。
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