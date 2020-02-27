一文看懂!疫情期间孕产妇、婴幼儿如何防护?

“妊娠期间，新冠肺炎的治疗会对宝宝造成影响吗？”

“疑似或确诊新冠肺炎的孕妈妈分娩后，宝宝是否会感染？”

新型冠状病毒肺炎流行期间，孕产妇、婴幼儿作为特殊人群，常常面临母子健康、疫情防护方面的困惑。近日，中国疾病预防控制中心及中国人口出版社联合出版的《孕产妇和儿童新冠肺炎防控手册》给出了答案。

疫情防控期间，孕产妇是否要定期进行产前检查？

在疫情期间，应根据孕产妇具体情况(如孕周、是否有特殊检查等)决定产检时间是否需要适当调整。孕早、中期如确定宫内孕，无阴道出血、腹痛等异常情况，也无特定检查(如系统超声排畸、唐氏筛查、糖尿病筛查等)，可与产科医师协商适当延后产检时间。

但对于有妊娠合并症或并发症及28周以上妊娠晚期孕妇、妊娠过程中出现突发异常状况的孕产妇，应及时电话或网络咨询妇产科医生，遵医嘱产检。产检前应提前预约，做好防护，并尽量缩短就医时间。

孕产妇出现哪些情况需要尽快就医？

孕产妇如出现发热、乏力、干咳、鼻塞、流涕、腹泻等可疑症状，且本人14天内有疫情高发区旅游史、居住史或与确诊病人有密切接触史，应去指定医疗机构尽快就医。

此外，孕期出现异常情况（头晕头痛、视物不清、心慌气短、血压升高、阴道出血或流液、异常腹痛、胎动异常等）或有分娩征兆时应及时就医。

如孕产妇因发热就诊，首诊应去医院的发热门诊排查；如孕产妇无发热，且因非产科情况就医，应就近选择能满足需求、门诊量较少的医疗机构；如因产科情况就医，除紧急情况外，尽量选择建档医院。就诊前做好预约和准备，尽可能缩短就医时间。注意做好防护，减少陪同就诊人员。

妊娠期新冠肺炎治疗需谨慎用药？

对于确诊感染新冠肺炎的孕产妇，要严格在医生的指导下进行治疗。同时，根据现有经验，大多数抗病毒药物在妊娠期用药是相对安全的。医生会根据孕妇和胎儿情况，全面考虑，慎重用药。

疑似或确诊新冠肺炎的孕产妇分娩后，宝宝应该怎么办？

建议宝宝出生后，隔离至少14天，此期间不推荐直接母乳喂养。建议母亲定期挤出乳汁，保证泌乳，直到排除或治愈病毒感染后，方可母乳喂养。

日常生活中，有哪些需特别注意保护孩子的地方？

尽量减少孩子出门，光其是去公共场所和密闭的空同。如需要外出，要为孩子做好个人防护，如戴好口罩等。尽量不乘坐公共交通工具，和其他人保持一定的距离，至少1米。

用餐时要注意，不跟孩子共用餐具;给孩子喂食，不要用嘴吹食物，也不要用嘴尝试食物再喂给孩子，更不要用嘴咀嚼完食物再喂给孩子。

保持孩子手部清洁，物品、玩具和餐具要定期消毒。和孩子玩耍和抱孩子之前一定要认真洗手，保持手卫生。回家时，把外面穿的衣物换掉，洗手以后再抱孩子。做到定期的通风，一般每天要通风2-3次，每次20-30分钟。通风时要把孩子移出通风的房间，可以逐间房间进行通风。

疫情期间，如何保障孩子口粮不“断粮”？

在疫情期间，关爱孕产妇、婴幼儿群体，助力解决广大孕产妇、婴幼儿群体营养补充需求，人民网牵头联合中国红十字基金会、中国营养学会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。

活动以人民网“人民好医生”客户端为接口，为婴幼儿及孕产妇提供定向捐赠奶粉服务。面向全国（除港澳台地区外），在符合捐赠条件的基础上，优先向湖北地区提供奶粉产品。

活动由中国红十字基金会作为公益机构，进行公正性把关和项目追溯；中国营养学会作为营养科学专业机构，为活动提供疫情期间的膳食营养科普；君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。