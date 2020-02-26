居家防护，从做好消毒开始

编者的话：疫情期间，家居生活做好消毒是抵抗病毒的“防线”。但很多人不清楚该用什么消毒，怎么消毒，盲目操作，甚至出现中毒、爆炸等危险。本期，我们请多位专家为读者仔细指导。

84别混用

酒精防着火

中南大学湘雅医院感染控制中心主任医师吴安华表示，选对、用对消毒剂是防范病毒的基础。不是所有消毒剂都能针对新型冠状病毒，含氯消毒剂（84消毒液、漂白粉等）、75%医用酒精、乙醚、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂可有效灭活病毒，氯己定（洗必泰）是无效的。我们常用的主要有84消毒液和75%医用酒精。

84消毒液要先按说明稀释，装在塑料容器里，可直接用于桌面、地面、衣物等物体，但刺激性强，有一定腐蚀性和漂白性，调配使用时要戴手套，护好皮肤、口鼻、眼部。北京市通州区消防救援支队新闻宣传科宣传员祁兴龙表示，84消毒液常用于公共场所消毒，因普通人使用时稀释比例不一定能掌握得很好，有一定危险性。84消毒液要单独使用，不要和其他消毒剂混用，尤其不能和洁厕灵合用，否则会生成有毒的氯气，严重者甚至中毒死亡。

医用酒精75%浓度最佳，过低或过高（如常见95%浓度酒精）不一定能达到消毒效果，也不建议自行勾兑。酒精腐蚀性较84消毒液小，适合擦拭双手、手机、键盘、遥控器、开关等小面积物体。出门在外可用方便携带的75%浓度消毒棉片、棉球擦手灭菌。

有人问，买不到75%酒精，能用白酒代替吗？酒精灭杀病毒有浓度要求，至少70%以上。大多白酒度数不到60%，消毒能力不佳。祁兴龙特别提醒，酒精非常易燃，室温条件下达到一定浓度时，一个小火星就能点燃，尤其冬天的静电就是媒介之一。进行人体消毒时不要大面积喷洒，擦拭双手即可，彻底挥发前不要接近火源、热源。另外，很多人把酒精装在喷壶里或加湿器里消毒房间，雾化后的酒精虽然更容易挥发，但也更容易闪燃；且瓶中的酒精本来只有表面接触氧气，雾化变成小液滴后接触氧气面积变大，燃烧条件变充分，非常危险；消毒液放进加湿器腐蚀机器，短路后有火灾风险。用酒精消毒后一定要开窗通风，也不要经常使用，避免浓度过高发生危险。

祁兴龙表示，存放84消毒液和酒精时注意密封，防止挥发；不要放在暖气片等热源附近，防潮防火，放在阴凉通风处；避免儿童和宠物接触；不要大量囤积、恶意囤积，普通人家达不到大量保存的条件，反而有危险。此外，要在正规场所购买消毒剂，警惕不法商贩用有毒的甲醇冒充乙醇，不买来路不明或不明用途的“进口货”。还有一些专业的医用、工业消毒剂，最好不在家使用。不建议自制消毒剂，一般人掌握不好比例和化学反应，易发生危险。▲

外出衣服单独放

日前，广州市疾病预防控制中心通过对新型冠状病毒肺炎确诊患者居住外环境的监测、检查中发现，在一名患者家中门把手上发现了新型冠状病毒核酸。家中消毒时别忘关注几个最“脏”的地方。

吴安华建议，地面、桌面、开关、门把手、热水壶、马桶、床头柜等用含有效氯250~500毫克/升的84消毒液擦拭，15分钟之后用清水擦洗干净，每天至少1次；毛巾、衣物、被罩等织物，用含有效氯250~500毫克/升的84消毒液浸泡1小时；水杯、茶杯、餐具、小玩具等可用漂白粉、高锰酸钾浸泡15~30分钟，或用水煮沸15分钟，用后随时消毒，再用流动的水冲洗干净。

针对外卖、快递、超市买回来的东西等“外来物”，南方医科大学南方医院呼吸与危重症医学科主任蔡绍曦表示，将从外买回来的物品外包装进行清洗消毒，当然是有益健康的。但现实中，我们不可能对所有物品都进行消毒，超市里的物品被感染者飞沫污染概率不是很大。建议回家后将外出穿过的衣服单独放置，勤洗手，不要用脏手触摸眼睛、口鼻等部位。▲

冲厕所先盖上盖

2月2日，钟南山院士表示，新型冠状病毒有可能通过粪-口传播。

粪-口传播也称消化道传播，指的是传染性疾病的病原体包含在大便并存活，可以通过消化道排出的粪便进行传播。

切断粪-口传播，要注意一些小细节：认真洗手；厕所、马桶要消毒，冲厕所时盖上马桶盖；对于下水道密闭性不严格的小区，如发现反水、漏水，应当加强马桶或便器的密封性，使用旱厕的农村地区需要定期对厕所进行消毒；日常经常接触到的物品，如手机、钥匙、门把手、键盘、鼠标等，要注意定期消毒，尤其是外出回家之后；有孩子的家庭，更要注意地面、家具的消毒，以免摸到脏东西后吃手而被感染；少吃生食，不喝生水；蔬菜一定要洗干净、煮熟后食用，吃水果前要充分洗净；处理生食、熟食前后要洗手，切菜板及刀具要分开；建议家庭中实行分餐制，备双公筷。▲

一次性口罩蒸洗会失效

网上传言称，将一次性口罩用微波炉或电吹风加热、用75%酒精涂抹能消毒，可重复利用。中国纺织工程学会首席科学传播专家靳向煜表示，这都是不可取的。用微波炉、电烤箱、蒸锅等加热，口罩内部过滤层结构受高温高湿被破坏，无法再次使用。用电吹风加热，也会使内部过滤层结构受高温被破坏，加热过程中还容易使附着的飞沫吹到面部，造成二次污染。医用外科口罩等外表面都经过“拒水处理”，酒精很难渗入，表面涂抹很难对内部起到消毒作用；另一方面，酒精破坏口罩外层防水结构，使口罩对水的吸收会增强，加速过滤层失效。

很多防护类口罩是一次性产品，但在疫情严重、口罩紧缺时，可适当增加口罩使用次数。若在高危场合使用，或与病人接触后，口罩使用一次后必须丢弃。但在日常生活中，如公园、马路、人流相对稀疏的公共场所佩戴后，可将口罩摘下，置于通风环境自然晾干后继续使用。每个一次性防护口罩的总使用次数控制在2~3次，总佩戴时间在10小时以内。▲

低层走楼梯，电梯不交谈

疫情高发期，不断有人听闻：自家小区、附近出现了疑似或者确诊病例。遇到这种情况，该如何做好防护措施？

这种情况下，小区相关区域会进行严格消毒，普通人不必过于担心。此时减少外出活动，如需外出丢垃圾、买菜等，要佩戴好口罩，尽量减少与他人的近距离接触。新型冠状病毒可能附着于小区公共设施表面，通过接触传播。电梯是相对密闭狭小的环境，如果与病毒携带者同乘电梯，可能会被其咳嗽、喷嚏等带出来的飞沫感染。如果飞沫落到电梯按钮或墙面上，有可能通过接触传播给别人，如果用手摸了嘴、鼻子或眼睛，就可能被感染。建议乘电梯时戴好口罩；接触按钮时，可用纸巾或消毒湿巾隔开，如果手直接接触了按钮，出电梯后第一时间洗手；在电梯里，不要用手揉眼睛、接触口鼻；尽量不在电梯内交流；低楼层的人建议走楼梯，爬楼时不要触摸扶手。▲