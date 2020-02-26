詹淑琴：好的睡眠增强免疫力，为身体健康保驾护航

在抗击新冠肺炎疫情期间，面对这样的突发公共事件，有些人会出现应激反应、焦虑不安、抑郁沮丧等情绪症状，有时甚至会影响我们正常的生活和睡眠，应如何去调节？

对此，首都医科大学宣武医院神经内科主任医师詹淑琴表示，好的睡眠能帮助我们身体得到修复，巩固记忆力，增强免疫功能，为身体健康保驾护航，出现睡眠问题可以采用心理治疗和药物治疗，是否选择药物治疗与何时选择要平衡利弊，在专业医生的指导下合理用药。

调整好睡眠，提升抵御疾病的能力

面对这一次的新冠肺炎突发事件，詹淑琴表示，大家会产生不同的反应，这种应激反应所表现出来的症状多种多样，归类下来有两种：一种是情绪反应，情绪反应可以表现为疫情的过分担心、恐惧、害怕、焦虑等症状；另一种应激反应是身体的反应，在强烈或者持续的精神刺激下出现身体的焦虑反应，出现头晕头疼、乏力、肌肉疼痛、紧张抽搐等；处于应激状态中的人最常伴随的症状是失眠，可表现为入睡困难，早醒、夜间易醒，恶梦，从梦中惊醒。

失眠作为最常见的睡眠障碍，病因很多，作息不规律、环境、慢性躯体疾病、精神心理和药物因素等都可能为病因。突发应激生活事件是最常见的原因，詹淑琴说，“很多时候睡眠问题来源于焦虑和抑郁，焦虑和抑郁有时候是一对‘双胞胎’，很多情况下一个患者即有焦虑症的诊断也同时满足抑郁症的诊断，在处理的方式也很相似：第一，要分析产生抑郁焦虑的原因，是来自于自身的问题还是外界的问题。第二，要面对现实，接纳现实。第三，改变思维的方式，纠正错误的思维方式。第四，正念思维非常重要。”

“遇到问题时负性思维的人总是习惯想到最坏的一面，但福兮祸之所伏，祸兮福之所倚，尽管这场突然爆发的新型冠状病毒肺炎疫情是一场严峻灾难，但当今中国的科技与经济能力今非昔比，举国上下齐心协力，我们要有耐心去等待好的结果的出现，信心是最有效的缓解焦虑、增强免疫力、抵御疾病的良方。”詹淑琴说。

詹淑琴强调，睡眠是非常重要的生理活动，睡眠不足对人的危害很大，长期睡眠不足影响人的正常生物节律和免疫力下降。当我们出现睡眠问题时，要了解属于哪种睡眠障碍、要重视它，早诊断早治疗。

失眠可表现为入睡困难和睡眠维持困难，詹淑琴认为，出现睡眠问题，要重视，但不要过度害怕，入睡前可以做一些放松的准备。可以使用呼吸放松法，用缓慢的吸气和呼气的方式让身体放松下来，这样可来回做二十下，配合肢体肌肉的放松。睡前四个小时不要做一些剧烈的运动，睡眠是自然而然发生的生理过程，所以需要调整心理行为。

“睡眠是生命中非常重要的一个生理环节，好的睡眠能帮助我们身体得到修复，巩固我们的记忆力，增强我们的免疫功能，为我们身体健康保驾护航。在当下的疫情之下，通过规律作息，调整好情绪和睡眠，抵御疾病的能力就会提升，靠自身的免疫能力去抵御病毒，会得到事半功倍的效果。”詹淑琴说。

应对失眠要正确使用药物，平衡利弊

詹淑琴表示，当下针对失眠的治疗方法有非药物治疗和药物治疗，非药物治疗包括建立良好的睡眠卫生习惯、规律作息、心理行为治疗等。心理行为治疗包括树立对睡眠的信心，纠正错误的睡眠认知，在行为方面帮助失眠患者建立健康的睡眠卫生习惯，比如尽量保证在床上不要做一些与睡眠不相关的事，比如在床上看手机、看电视、打电话、吃东西等。“有些患者因为睡眠不好早早上床，或者通过延长卧床时间以期待获得更多的睡眠，对于这种患者要限制其卧床时间，这种限制失眠患者的卧床时间以提高睡眠效率的方法被称为睡眠限制疗法。”詹淑琴说。

“认知行为治疗对患者的治疗获益可能是长期的，对于通过心理行为治疗仍不能缓解失眠问题时可采取药物治疗，药物治疗目前也是常用的有效的治疗失眠方法。对于短暂性失眠可以选择非苯二氮卓类安眠药，根据失眠情况间断按需服用，配合一些中药的治疗。如果失眠时间较长单用镇静药物效果不好，可能伴有抑郁、焦虑，应该进行心理评估，治疗上要同时给予抗抑郁抗焦虑治疗。”詹淑琴说。

詹淑琴介绍，失眠药物主要有四类：第一类是非苯二氮卓类的镇静催眠药，残留作用比较轻，白天醒来没有宿醉的感觉，不太影响呼吸和认知功能。对于患有新冠肺炎的病人，如果有睡眠问题同时还有呼吸困难时，可以选择非苯二氮卓类的药物，不影响呼吸。第二类是苯二氮卓类的药物，有抗焦虑作用，由于有肌松作用，会影响呼吸，呼吸困难的患者要避免使用，在有呼吸支持的情况下谨慎使用，此类药物有一定的成瘾性和影响认知功能，会导致肌肉松驰，第二天醒来会有一些宿醉的现象，中老年人初次使用时一定要从小剂量开始，逐步增加到有效剂量，同时要防摔倒。苯二氮卓类药物对失眠伴焦虑疗效比较好，能很快缓解焦虑，但不主张单独使用，待焦虑症状缓解后逐渐减量至停用。第三类是具有镇静作用的褪黑素类的药物，这一类的药物的特点是作用于褪黑素系统来缓解睡眠。它对认知这方面影响比较小，但不能作为失眠长期的治疗手段。第四类是具有镇静作用的抗抑郁药物。这类药物的使用一定要在专科医生的指导下用，主要针对有焦虑、有抑郁、伴有失眠的患者。

詹淑琴强调，对于顽固性失眠，或者上述药物仍然不能控制失眠症状时，需要重新评估，或到睡眠或心理专科就诊，有时候小剂量的非典型抗精神病药很有效。镇静药物的选择需要根据个人的具体情况而定。失眠超过三个月称为慢性失眠，这类失眠患者的用药时间会比较长，减药不能太快，当患者可以很好地把握睡眠，可以逐渐地减少用药剂量或按需服用。

“要记住失眠对你身体的危害远远大于使用安眠药的副作用，安眠药物尽管有一些副作用，但只要遵照专科医生的指导下服用也是很安全的，不能过分夸大安眠药的副作用，要正确地认识失眠带来的疾病风险和使用安眠药物的副作用，平衡利弊。”詹淑琴说。

对于一线医务人员，詹淑琴认为，医务人员要合理休息，定时轮岗，充分休息，量力而行。在紧张繁忙的工作中，尤其在面对生死离别和战友因抗击疫情殉职的情况下，情绪容易受到影响，要体察自己的情绪，充足睡眠，做到均衡饮食，减少食用辛辣的、高蛋白食物，辛辣的、高蛋白食物能增强体内的炎性递质。保持跟家人和朋友的联络，相互关心。如果出现情绪低落的问题，可以找专业人员去寻求帮助。在隔离期尽量用正性的思维方式来影响自己的情绪，避免负性思维。（王蹊）