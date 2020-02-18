自身免疫力是抵御新型冠状病毒最好的良药

这一次来势汹汹的疫情，牵动着千千万万华夏儿女的心。在这场没有硝烟的战争中，在为冲锋在一线的医护人员点赞的同时，身处后方的我们，也一定要做好自身的防护，在尽量少出门、注意戴口罩、严格消毒的同时，尤其要注意自身免疫力的保持和提高。

身体的自身免疫力是抗御病毒的关键，对个人来讲，自身免疫力的严防死守才能让病毒没有可乘之机。在确诊病例的密切接触者中，有一些人被解除隔离，而有些人却不幸被感染，个人的免疫力水平在其中起着重要的作用。

对呼吸道传染病，中医学称其为“瘟疫”。时下的新冠肺炎与以往的“非典”、流感都属于瘟疫范畴。回顾中华民族几千年文明史，就会发现人们同瘟疫的斗争从没有停止过，而中医药也采用了多种多样的综合方法来应对瘟疫。《黄帝内经》中《素问刺法论》对于疫病就有记载：“五疫之至，皆相染易，无问大小，病状相似……正气存内，邪不可干，避其毒气。”“五疫”为病名，系多种疾病的总称，相互传播而造成新的感染而发病，症状相似。正气是指人的生理机能，主要指适应外界环境的适应能力、抗邪能力和恢复能力，邪气是指各种致病的因素，大意是只要体内正气强盛，致病邪气就不会侵入人体引发疾病。就是说，一个人的免疫力、抵抗力才是最大的抗御病毒的能力。自身免疫力强大了，才会具备强大的抵抗力，才能有效防止各种病毒侵袭。

针对此次的新冠肺炎疫情情况，结合多年的研究和临床实践经验，本人认为，想要建立和保持身体良好的免疫力，不是吃某些补品或者服用某种药物几天就能做到的，主要还是靠我们日常生活中多多注意培养免疫力。具体建议如下：

第一是要保持乐观良好的心态。“心安是药更无方。”面对疫情，心安是最好的良药，可以提高机体的免疫力。我们不要听说此次的疫情严重就产生恐慌心理，也不要天天患得患失，焦虑紧张。保持平和乐观健康的心理状态，同样是保证人体免疫力的重要方面。在《黄帝内经》中说：“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病从安来。”意思是说，思想安静，无杂念，精气神充足，就不会产生疾病。所以一定要避免急躁易怒的心态，急躁则心烦，心烦则意乱，意乱则神散，神散则疾病发生。现在属于特殊时期，都在家里，尽量互相包容，互相理解，多干活，少指责，少抱怨。让家庭氛围和谐，其乐融融。俗话说“家和万事兴”。

第二是合理饮食，确保营养充足均衡。想要保持身体良好的免疫力，首先应该注意的是饮食方面。保持健康均衡的营养摄入，多吃新鲜蔬菜和水果，适量补充维生素，多吃富含蛋白质的食物。尤其现在是特殊时期，大家户外运动少了，更要多吃蔬菜，以吃粥类及容易消化的食物为主，这样才能确保身体里的气血运行通畅，达到“正气存内，邪不可干”的效果。如果能做到饮食有节，起居有规律，就会减少发生疾病的几率。

第三是加强锻炼。多运动，锻炼身体能够增强身体素质，提高免疫力。当前非常时期不能到外面运动，就在家做各种运动。如太极、走路、体操、瑜伽等。中医认为，运动能强健体魄。气血通畅，阴阳平衡才能身体强健，才能抵御病毒对人体的攻击。在目前的情况下，选择在家做些室内运动也是不错的选择。总而言之，加强运动锻炼，就能够提高身体代谢能力，同时也能提高身体抵抗疾病的能力。

第四是要保持规律作息。《黄帝内经》说“起居有常，不妄作劳，故能神与形俱。”当前非常时期，不能出家门，作息更应该有规律，要遵循大自然规律，早睡早起，养成良好的起居习惯，身体才能充满活力，精神饱满。

第五是注意个人卫生和保暖。当前的新冠肺炎主要通过飞沫传播，同样也可以通过接触传播。因此，要做好病毒的预防，一定要做到注意卫生，特别是外出回家后立即正确洗手，避免病从口入。保持室内定期通风，保证室内空气清新。保持室内温暖也很重要。现在是寒冷的冬季，人在寒冷环境中，自身免疫力会有所下降，也是值得注意的方面。因此，想要保持身体良好的免疫力，一定要注意保暖。

除了自身的防护和保健，本人还有一套提高自身免疫力的穴位疗法可以提供给大家参考。

一是足三里穴疗法：足三里位于双腿外膝盖骨外侧下方凹陷往下约4横指宽处。

1.用手按摩，每天1-2次用手中指按压足三里穴8分钟左右。

2.艾灸疗法，每天1次用艾条温灸足三里穴15分钟左右。

3.拔罐疗法，隔天1次，留罐10分钟。

二是三阴交穴疗法：三阴交位于小腿内侧，足内踝上缘4横指宽，在踝尖正上方胫骨边缘凹陷中。(方法同足三里)

三是合谷穴疗法：合谷穴先以右手拇指内侧横纹对应左手虎口，拇指下压所按之处。(方法同足三里)

四是内关穴疗法：内关穴位于手掌面关节横纹的中央，往上约3横指的凹陷处。(方法同足三里)

五是大椎穴疗法：大椎穴位于人体的颈部下端，第七颈椎棘突下凹陷处。(方法同足三里)

以上五种疗法，每天选任何一种疗法均可，一般连续做七天为一疗程。尽量这五个穴位都要做。

以上几个方面，都是提高自身免疫力比较好的方法，但关键在于长期坚持。因为身体的免疫力是指我们的身体所具有的能够抵御外部细菌、病毒的自身防御机制，以及身体处理自身细胞衰老、突变、病毒感染的能力。不同的个体，身体的免疫力也存在着一定的差异，比如同样的流感病毒，免疫力强的人没有出现感染，而免疫力较低的人群则更容易被病毒感染。再比如现在全国人民正在抗击的新冠肺炎，免疫力低下的朋友，也就更容易被感染，而且一旦被感染，其发生危重症状的可能性也会更大，所以为保护自己和家人，提高自身免疫力，防止传染和传播是在当前疫情防控下每个人应尽的义务。希望大家在注重外在防护的同时，也要注重内在免疫力提高。

对于不幸感染新冠肺炎的患者，可以采用“扶正祛邪”的方法进行治疗。所谓“扶正”就是帮助机体应对疾病的抗病能力。补充正气之不足，调理脏腑功能，全面激活体内的自身免疫系统，从而提高机体的免疫力，发挥人体自身抗病的积极因素，达到“扶正”的目的。“扶正”的中药有黄芪、当归等。“祛邪”就是祛除病邪，采用驱除邪气的药物，如半枝莲、金银花、黄芩等。在救治中根据患者情况合理使用。

战胜病毒，每个人自己就是自己的医生，保护好自己和家人的健康，应该是当前全国人民奋斗的目标。望疫情早点过去，每个人都能健康平安。（中华儿女新闻网)